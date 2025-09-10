  2. তথ্যপ্রযুক্তি

আইফোন এয়ারের পরিচয় করিয়ে দেওয়া কে এই বাঙালি তরুণ

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৫২ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছবি: আবিদুর রহমান, লিংডইন থেকে নেওয়া

৯ সেপ্টেম্বর প্রযুক্তি বিশ্বের জন্য একটি বিশেষ দিন ছিল। এদিন বাজারে আসে বহুল কাঙ্ক্ষিত আইফোন ১৭ সিরিজ। এই সিরিজে আইফোন ১৭ , আইফোন ১৭ প্রো, আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স এবং আইফোন ১৭ এয়ার। অন্যান্যবারের মতোই টিম কুক ‘অ্যাওয়ে ড্রপিং’ ইভেন্টটির উদ্বোধন করেন।

কোম্পানি ইভেন্টের সময় উপস্থাপক হিসেবে ডিভাইসটিতে কাজ করা নির্বাহীদের ব্যবহার করে থাকে। প্রতিটি নতুন এবং পুরোনো মুখ নিচের বাম কোণে একটি নাম এবং পদবী কার্ড নিয়ে আসে। তবে এবার যখন আইফোন এয়ার প্রথম প্রদর্শিত হয়েছিল, তখন একটি উপস্থাপকের নামে চোখ আটকে যায় সবার। সেটি হচ্ছে আবিদুর চৌধুরী। স্ত্রিনে ভেসে আসে একটি কণ্ঠস্বর, যদিও তার মুখ দেখানো হয়নি।

শান্ত, আত্মবিশ্বাসী এবং কিছুটা কাব্যিকভাবে তিনি আইফোন ১৭ এয়ারের খুঁটিনাটি জানাচ্ছিলেন। আইফোন এয়ার কী হতে পারে তা সংক্ষেপে তুলে ধরেছিল: পাতলা, হালকা, তবুও অ্যাপলের প্রো মডেলগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী তা জানান আবিদুর।

কিন্তু এখন সবচেয়ে বেশি আগ্রহ আবিদুর চৌধুরী নামের অ্যাপলের শিল্প ডিজাইনারকে নিয়ে। জানা যায়, তিনি ৬ বছর ধরে অ্যাপলের সঙ্গে কাজ করছেন। প্রযুক্তি সাইট গ্যাজেট ৩৬০ এর রিপোর্ট থেকে জানা যায়, এই বাংলাদেশি-আমেরিকান বংশোদ্ভূত তরুণের জন্ম এবং বেড়ে ওঠা লন্ডনে এবং বর্তমানে তিনি সান ফ্রান্সিসকোতে একজন ডিজাইনার হিসেবে থাকেন।

লিংকডইনে তার জীবনীতে লেখা আছে ‘মানুষ যে উদ্ভাবনী পণ্য ছাড়া থাকতে পারে না তা তৈরি করার চেয়ে আমাকে আর কিছুই বেশি উত্তেজিত করে না।’ যা আসলেই অ্যাপলের সঙ্গে পুরোপুরি যায়।

অ্যাপলের ঊর্ধ্বতন নির্বাহীদের মতো, ওয়েবসাইটে তার কোনো নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা নেই। তাই তার সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায়নি। কন্টাক্ট ডিসকভারি প্ল্যাটফর্ম রকেটরিচ অনুসারে, আবিদুর চৌধুরী ২০১৭ সালে যুক্তরাজ্যের লফবোরো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রোডাক্ট ডিজাইনে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

ছাত্রাবস্থায় তিনি বেশ কয়েকটি মর্যাদাপূর্ণ পুরষ্কার জিতেছিলেন, যার মধ্যে রয়েছে পণ্য ডিজাইনের জন্য থ্রিডি হাবস স্টুডেন্ট গ্রান্ট, জেমস ডাইসন ফাউন্ডেশন বার্সারী, নিউ ডিজাইনার্স কেনউড অ্যাপ্লায়েন্সেস অ্যাওয়ার্ড এবং সেমুর পাওয়েল ডিজাইন উইক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন। তার লিঙ্কডইন প্রোফাইল অনুসারে , তিনি ২০১৬ সালে তার ‘প্লাগ অ্যান্ড প্লে’ ডিজাইনের জন্য একটি রেড ডট ডিজাইন অ্যাওয়ার্ডও জিতেছিলেন।

অ্যাপলে যোগদানের আগে, তিনি লন্ডন-ভিত্তিক ডিজাইন স্টুডিও, লেয়ারে কাজ করেছিলেন এবং এক বছর ফ্রিল্যান্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন কনসালট্যান্ট হিসেবে কাজ করেছিলেন বলে জানা গেছে। তিনি যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ কনসালট্যান্টস এবং কার্ভেন্টায় ইন্টার্নশিপও করেছেন। ২০১৯ সালে আবিদুর চৌধুরী একজন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনার হিসেবে অ্যাপলে যোগদান করেন।

যদিও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না যে, তিনি অ্যাপল এয়ারের প্রকল্পটির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নাকি আইফোন এয়ারের নকশা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। হয়তো তিনি এই প্রকল্পের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ট ছিলেন যে কারণেই তাকে আইফোনের স্লিম ভেরিয়েন্টটি আত্মপ্রকাশ করতে বলা হয়েছিল।

সূত্র: গ্যাজেট ৩৬০, এনডিটিভি

