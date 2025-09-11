আইফোন ১৭ কোনটার দাম কত?
স্মার্টফোনের জগতে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় এবং সেই সঙ্গে আকর্ষণীয় ফোন হচ্ছে আইফোন। নির্মাতা সংস্থা অ্যাপলের নতুন আইফোন বাজারে আসা মানেই বাড়তি এক উন্মাদনা পুরো বিশ্বে। সম্প্রতি বাজারে এসেছে কাঙ্ক্ষিত আইফোন ১৭ সিরিজ। এই সিরিজে আইফোন ১৭ , আইফোন ১৭ প্রো, আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স এবং আইফোন ১৭ এয়ার।
অ্যাপল তার আইফোন ১৭ মডেল একটি নতুন ডিজাইনে প্যাক করছে। ফোনে দেওয়া হয়েছে ৬.৩ ইঞ্চির ডিসপ্লে। সবচেয়ে বড় খবর হলো প্রোমোশন ডিসপ্লে প্রযুক্তির সাপোর্ট যা প্রথমবারের মতো ১২০ হার্টজ অ্যাডাপ্টিভ রিফ্রেশ রেট নিয়ে এলো। অ্যাপল ৩০০০ নিটস সর্বোচ্চ আউটডোর ব্রাইটনেস এবং ৩ গুণ উন্নত স্ক্র্যাচ প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদান করছে। এটিতে অলওয়েজ-অন-ডিসপ্লে ফিচার, অ্যাকশন বাটন এবং ক্যামেরা কন্ট্রোল বাটনও রয়েছে।
ডিভাইসটি সর্বশেষ এ১৯ চিপ দ্বারা চালিত যা নিঃসন্দেহে এ১৮ চিপের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হতে চলেছে এবং সারা দিনের জন্য ব্যাটারি লাইফেরও প্রতিশ্রুতি দেয়, তবে এই ব্যাপারটা ডিভাইস হাতে এলে পরীক্ষা করে দেখার পরেই নিশ্চিত করা যাবে।
নতুন ডুয়াল ক্যামেরা সিস্টেমটিতে ৪৮ মেগাপিক্সেলের ওয়াইড সেন্সর এবং ১২ মেগাপিক্সেলের ২x টেলিফটো লেন্স রয়েছে। অ্যাপল দাবি করেছে যে নতুন সংস্করণে আইফোন ১৬-এর তুলনায় ৪ গুণ বেশি ছবির রেজোলিউশন পাওয়া যাবে। সঙ্গে নতুন ১৮ মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট ক্যামেরাও আছে। আইফোন ১৭ এখন ২৫৬ জিবি স্টোরেজ থেকে শুরু হচ্ছে।
অ্যাপলের নতুন ৪০ ওয়াট ডায়নামিক পাওয়ার অ্যাডাপ্টার দেওয়া হয়েছে। ফোনে থাকে ইউএসবি-সি পোর্ট। যা শুরু হয়েছে আইফোন ১৬ সিরিজ ফোন থেকেই। অ্যাপলের নতুন ৪০ ওয়াট ডায়নামিক পাওয়ার অ্যাডাপ্টার বা অন্য কোনো বেশি ওয়াটের (৬০ ওয়াট পর্যন্ত) ইউএসবি-সি চার্জার ব্যবহার করলে, এই দুই মডেল মাত্র ২০ মিনিটে ব্যাটারির প্রায় ৫০ শতাংশ চার্জ হয়ে যাবে।
এবার আসুন জেনে নেওয়া যাক আইফোন ১৭-এর দাম। আইফোন ১৭-এর দাম বিশ্ববাজারে ৭৯৯ ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৯৭ হাজার টাকা। আইফোন ১৭ প্রো দাম শুরু ১ হাজার ৯৯ ডলার থেকে। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১ লাখ ৩৪ হাজার টাকা। আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্সের দাম শুরু ১ হাজার ৯৯ ডলার থেকে। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১ লাখ ৪৬ হাজার টাকা। অন্যদিকে এবারের সবচেয়ে আকর্ষণীয় মডেল অ্যাপল এয়ারের দাম ৯৯৯ ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১ লাখ ২১ হাজার টাকা। (আজকের ডলারের রেট অনুযায়ী দাম দেওয়া হলো)। তবে বাংলাদেশে আসতে আসতে এই দাম আরও কিছুটা বেড়ে যেতে পারে।
সূত্র: অ্যাপল
কেএসকে/জিকেএস