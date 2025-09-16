ইউটিউব ভিডিওতে ১ লাখ ভিউ হলে কত টাকা পাবেন
ইউটিউব, বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম। তবে ইউটিউব বিনোদনের চাহিদা মিটিয়ে আয়ের পথ খুলে দিয়েছে অনেক আগেই। লাখ লাখ কনটেন্ট ক্রিয়েটর এই প্ল্যাটফর্ম থেকে মাসে হাজার হাজার ডলার আয় করছেন।
কিন্তু অনেকের মনেই প্রশ্ন, ইউটিউব ভিডিওতে কত ভিউ হলে কত টাকা পাওয়া যায়। আসলে ইউটিউব থেকে আয় করার কিছু শর্ত আছে। যেগুলো পূরণ করলে আপনি ইউটিউবে ক্রিয়েটর অ্যাওয়ার্ডস বা প্লে বাটন পাবেন, সঙ্গে আয়ও হবে লাখ লাখ টাকা।
যেমন ধরুন চ্যানেল ১ লাখ সাবস্ক্রাইবারে পৌঁছলে সিলভার প্লে বাটন, ১০ লাখ সাবস্ক্রাইবারে গোল্ডেন প্লে বাটন, ১ কোটি সাবস্ক্রাইবারে ডায়মন্ড প্লে বাটন এবং ১০ কোটি সাবস্ক্রাইবারে রেড ডায়মন্ড প্লে বাটন প্রদান করা হয়। অর্থাৎ, ইউটিউবে গোল্ডেন বাটন পেতে হলে চ্যানেলের ১০ লাখ সাবস্ক্রাইবার থাকা বাধ্যতামূলক।
এবার আসুন জানা যাক এক লাখ ভিউ হলে ক্রিয়েটর কত টাকা পাবেন। আসলে ১ লাখ ভিউ থেকে আয় নির্ভর করে বিজ্ঞাপন ও ভিডিওর ধরনের উপর। ইউটিউবের আয় মূলত অ্যাডসেন্সের মাধ্যমে হয়। প্রযুক্তি, অর্থ বা শিক্ষামূলক বিষয়ের ভিডিও থেকে বেশি আয় হয়। বিনোদন বা ভ্লগের মাধ্যমে আয় তুলনামূলকভাবে কম।
বাংলাদেশে একটি ইউটিউব ভিডিওতে ১ লাখ ভিউ হলে কত টাকা আয় হবে তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। কারণ এটি নির্ভর করে ভিডিওর বিষয়বস্তু, দর্শকদের দেশ, বিজ্ঞাপনের ধরন, ভিডিওর মান, এবং চ্যানেলের নিজস্ব পারফরম্যান্সের ওপর। তবে, প্রতি ১ হাজার ভিউয়ের জন্য ১-২৫ ডলার (প্রায় ১০৭-২৬০০ টাকা) পর্যন্ত আয় হতে পারে, যা অনুযায়ী ১ লাখ ভিউয়ের জন্য ১০০ থেকে ১০০০ ডলার পর্যন্ত আয় করা সম্ভব। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১ লাখ টাকারও বেশি।
তবে একটি ব্যাপার মনে রাখবেন। অনেক ভিউ থাকা সত্ত্বেও যদি চ্যানেলের ১০ লাখ সাবস্ক্রাইবার না থাকে, তবে গোল্ডেন বাটন পাওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ ভিউয়ের থেকে বরং সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা নির্ধারণ করে ইউটিউবের এই পুরস্কারের যোগ্যতা।
কেএসকে/জিকেএস