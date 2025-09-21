৫৬৮ কোটি টাকা আত্মসাৎ
সালমান এফ রহমানসহ ২৭ জনের বিরুদ্ধে বিটিআরসির মামলা
মার্কেট ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের (এমডিএফ) ৫৬৮ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানসহ ২৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এ মামলা করেছে।
বিটিআরসির পক্ষে সংস্থাটি সিনিয়র সহকারী পরিচালক তৌফিকুল ইসলাম গত ১৮ সেপ্টেম্বর রাতে রাজধানীর গুলশান থানায় এ মামলাটি করেন।
তৌফিকুল ইসলাম জানান, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধনী ২০১০) এর ধারা ৭৩/৭৪/৭৬ এবং পেনাল কোডের ১৮৬০ এর ৪২০/৪০৬ ধারায় সালমান এফ রহমানসহ অন্য আসামিদের বিরুদ্ধে মামলাটি রুজু করা হয়েছে।
এজাহারে বেক্সিমকো কম্পিউটারস লিমিটেডের শেয়ারহোল্ডার ও সালমান এফ রহমানের পরিবারের সদস্যদের নামও রয়েছে। এরমধ্যে রয়েছেন- সোহেল এফ রহমান (সালমান এফ রহমানের বড় ভাই), শায়ান এফ রহমান (সালমান এফ রহমানের ছেলে)।
এছাড়া আইওএফ নির্বাহী কমিটির বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী সদস্যকে আসামি করা হয়েছে। তারা হলেন- সভাপতি একেএম শামসুদ্দোহা, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ আবদুস সালাম, সদস্য সৈয়দ মঈনুল হক, (অব.) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আব্দুল হান্নান, আশিক আহমেদ, গাজী মো. সালাহউদ্দিন, হাফিজুর রহমান, ইমরান করিম, কফিল এইচএস মুয়ীদ, খালিদ ইসলাম, মো. মাহতাবুল আমিন, মো. জয়নাল আবেদীন, মীর নাসির হোসেন, মোহাম্মদ আজিজুল হক, মোহাম্মদ সারোয়ার হোসেন, আবুল কে. শামসুদ্দিন, নাদির শাহ কোরেশী, নজরুল ইসলাম, এসএম আশিকুর রহমান, সোহেল শরীফ, তারেক একরামুল হক, তাজিন আলম এবং সিসিও মুসফিক মনজুর।
মামলার এজাহারে বলা হয়, আইজিডব্লিউ অপারেটরস ফোরাম (আইওএফ) গঠনের পর প্রতিষ্ঠানগুলো লাইসেন্স এবং চুক্তির শর্ত ও বিশ্বাস ভঙ্গ করাসহ প্রতারণামূলকভাবে অর্থ আত্মসাত করে। নেটওয়ার্ক উন্নয়নে আদায়কৃত মার্কেট ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের টাকা আত্মসাতে জড়িত ছিল আইওএফ কার্যনির্বাহী কমিটির এসব সদস্য। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আন্তর্জাতিক কল পরিচালনায় নিয়োজিত আন্তর্জাতিক গেটওয়ে খাত কুক্ষিগত করেন সালমান। তার প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে গড়ে ওঠে আইওএফ নামের এ সিন্ডিকেট।
এতে আরও বলা হয়, সালমান এফ রহমানের নির্দেশনায় প্রতি মাসে আইজিডব্লিউ অপারেটরদের বিপুল অঙ্কের অর্থ জমা দিতে হতো তার মালিকানাধীন বেক্সিমকো কম্পিউটারস লিমিটেডে। অথচ এ প্রতিষ্ঠানটির নামে আইজিডব্লিউ পরিচালনার কোনো লাইসেন্স নেই। মার্কেট ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের নামে অর্থ সংগ্রহ করা হলেও এর প্রকৃত ব্যবহার সম্পর্কে অবগত নন খোদ আইজিডব্লিউ অপারেটররাই।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গুলশান থানার উপ-পরিদর্শক সাইফুল ইসলাম বলেন, বিটিআরসি বাদী হয়ে এ মামলা দায়ের করেছে। এতে সালমান এফ রহমানের পরিবারের সদস্যসহ ২৭ জনের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখন মামলার তদন্তকাজ শুরু হবে।
বিটিআরসির লিগ্যাল অ্যান্ড লাইসেন্সিং বিভাগের উপ-পরিচালক মাইদুল ইসলাম বলেন, সালমান এফ রহমানের প্রতিষ্ঠান ও আইওএফ ফোরামের কিছু প্রাক্তন ইসি সদস্য ২০১৫ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। এ প্রক্রিয়ায় মোট প্রায় ২৭ জনের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। যার কারণে মামলাটি বিটিআরসি থেকে করা হয়েছে।
এএএইচ/এমকেআর