তথ্যপ্রযুক্তি খাতে স্টার্টআপ-শিক্ষার্থীদের সম্মাননা দেবে ‘বিন’
তথ্যপ্রযুক্তি খাতের পাঁচটি বিভাগে শিক্ষার্থী ও স্টার্টআপদের প্রথমবারের মতো সম্মাননা দিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ আইসিটি অ্যান্ড ইনোভেশন নেটওয়ার্ক (বিন)। ‘বাংলাদেশ আইসিটি অ্যান্ড ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫’ দেবে প্রতিষ্ঠানটি।
সম্মাননা পেতে আগ্রহীদের অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। এরই মধ্যে এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে সাইন ইন করে আগ্রহী উদ্ভাবক, শিক্ষার্থী, স্টার্টআপ ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান আবেদন করতে পারবেন।
অংশগ্রহণের জন্য নির্ধারিত বিভাগসমূহ-
>> কনজিউমার: মিডিয়া, বিনোদন, পর্যটন, বিপণন, ব্যাংকিং, রিয়েল এস্টেট, ডিজিটাল মার্কেটিং
>> কমিউনিটি সার্ভিস: স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আঞ্চলিক সেবা, পরিবেশ, টেকসই উন্নয়ন
>> ইন্ডাস্ট্রিয়াল: উৎপাদন, কৃষি, নির্মাণ, পরিবহন, জ্বালানি, টেলিকম
>> বিজনেস সার্ভিস: ফিনটেক, আইসিটি, নিরাপত্তা, মার্কেটিং, প্রফেশনাল সেবা
>> পাবলিক সেক্টর: সরকারি ও নাগরিক সেবা, ডিজিটাল গভর্নমেন্ট
শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ক্যাটাগরি:
১. জুনিয়র স্টুডেন্টস: স্কুল পর্যায়
২. সিনিয়র স্টুডেন্টস: উচ্চ মাধ্যমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ
৩. টারশিয়ারি স্টুডেন্টস: স্নাতক পর্যায়
এছাড়া স্টার্টআপ ক্যাটাগরিতে তিন বছরের মধ্যে সরকারি রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত কোম্পানিগুলো তাদের উদ্ভাবনী ধারণা বা প্রযুক্তি পণ্য নিয়ে অংশ নিতে পারবে।
সম্মাননা বিষয়ে বিন জানায়, অ্যাওয়ার্ডসের মূল উদ্দেশ্য হলো- বাংলাদেশে উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা, উদ্যোক্তাদের জন্য বিনিয়োগ ও নেটওয়ার্কিংয়ের সুযোগ তৈরি, আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা প্রদর্শন করা, তথ্যপ্রযুক্তি খাতে নতুন মানদণ্ড স্থাপন ও ডিজিটাল অর্থনীতিকে এগিয়ে নেওয়া। পাশাপাশি সম্ভাবনাময় প্রকল্পের জন্য বিনিয়োগকারী বা ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি করা।
