নাথিং ইয়ার ৩ এলো বাজারে

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:১১ পিএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছবি: সংগৃহীত

বাজারে এলো নাথিংয়ের নতুন ইয়ারবাড। নাথিং ইয়ার ৩ ইয়ারবাডটি একটি ট্রু ওয়্যারলেস স্টিরিও ইয়ারফোন হতে চলেছে। এই ইয়ারবাডে চার্জিং কেসে একটি সুপার মাইক রয়েছে, যা স্পষ্ট কলের জন্য ৯৫ ডিবি পর্যন্ত শব্দ কমাতে পারে এবং তাৎক্ষণিক ব্যবহারের জন্য টক বোতাম দিয়ে এটি সক্রিয় করা যায়। এছাড়া আরও অনেক ফিচারে ঠাসা এই ইয়ারবাড।

ওএস চালিত ফোন ব্যবহারকারীরা নাথিং ইয়ার ৩ ইয়ারফোন দিয়ে সহজেই ভয়েস নোট রেকর্ড করতে পারবেন। নোটগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রান্সক্রিপ্ট হবে। প্রতিটি ইয়ারবাডে আছে ৩টি মাইক্রোফোন ও বোন-কন্ডাকশন ভয়েস পিকআপ ইউনিট, যা স্পষ্ট ভয়েস ক্যাপচার করে। এআই-ভিত্তিক নয়েজ ক্যান্সেলেশন বাতাসের শব্দ প্রায় ২৫ ডিবি পর্যন্ত কমিয়ে দেয়।

ইয়ার ৩-এ রিয়েল-টাইম অ্যাডাপটিভ এএনসি আছে, যা সর্বোচ্চ ৪৫ ডিবি পর্যন্ত শব্দ ব্লক করতে পারে। প্রতি ৬০০ মিলিসেকেন্ডে পরিবেশ অনুযায়ী নিজেকে মানিয়ে নেয় এবং প্রতি ১,৮৭৫ মিলিসেকেন্ডে ইয়ারবাডের ফিট ঠিক আছে কি না তা চেক করে।

এতে ব্যবহার করা হয়েছে ১২ মিমি ডায়নামিক ড্রাইভার, যেটার নতুন ডায়াফ্রাম ডিজাইন শব্দ আরও ভালোভাবে ছড়ায়। বেস ৪-৬ ডিবি এবং ট্রেবল ৪ ডিবি বাড়ানো হয়েছে। ফলে সাউন্ডস্টেজ প্রশস্ত, মিড রেঞ্জ সমৃদ্ধ এবং হাই টোনগুলো আরও পরিষ্কার।

এতে আছে ব্লুটুথ ৫.৪, যা এলডিএসি সমর্থন করে। অর্থাৎ হাই-রেজ অডিও শোনা যাবে। গেম খেলা বা ভিডিও দেখার সময় ১২০এমএস-এর কম লেটেন্সি থাকবে। এছাড়া অ্যান্ড্রয়েডে ফাস্ট পেয়ার, উইন্ডোজে সুইফট পেয়ার এবং আইওএসেও সহজে কানেক্ট করা যাবে।

প্রতিটি ইয়ারবাডে ৫৫এমএএইচ ব্যাটারি আছে, যা সর্বোচ্চ ১০ ঘণ্টা পর্যন্ত চলতে পারে। চার্জিং কেসসহ মোটে ৩৮ ঘণ্টা প্লেব্যাক টাইম পাওয়া যাবে। মাত্র ১০ মিনিট চার্জে ১০ ঘণ্টা ব্যবহার করা যাবে। কেসে ওয়্যারলেস চার্জিং সুবিধাও আছে।

ইয়ারবাডে স্বচ্ছ ডিজাইনের সঙ্গে ধাতব অ্যাকসেন্ট আছে। ভেতরে ০.৩৫ মিমি এমআইএম অ্যান্টেনা ব্যবহার করা হয়েছে, যা কানেকশনকে আরও শক্তিশালী করে। চার্জিং কেসটি ১০০ শতাংশ রিসাইকেলড অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি।

নাথিং ইয়ার ৩ এর দাম ১৭৯ পাউন্ড (প্রায় ২৯,৪৩৭ টাকা) নির্ধারণ করা হয়েছে, যেখানে নির্বাচিত ইউরোপীয় বাজারে হেডসেটের দাম ১৭৯ ইউরো (প্রায় ২৫,৬৯৭ টাকা)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্রু ওয়্যারলেস স্টিরিও ইয়ারফোনগুলো ১৭৯ ডলার (প্রায় ২১,৭৯১ টাকা) এ বিক্রি হচ্ছে। এগুলো কালো এবং সাদা রঙের বিকল্পে পাওয়া যাবে।

সূত্র: গ্যাজেট ৩৬০

