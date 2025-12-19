ওসমান হাদির মৃত্যুর ঘটনায় সারাদেশে বিক্ষোভ

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪৩ এএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ওসমান হাদির মৃত্যুর ঘটনায় সারাদেশে বিক্ষোভ

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর ঘটনায় সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ছাত্র-জনতাসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনগুলো।

বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান শরিফ ওসমান হাদি।

জাগো নিউজের নিজস্ব প্রতিবেদক, জেলা, উপজেলা ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর-

বরগুনা:

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বরগুনায় বিক্ষোভ মিছিল ও পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের ফটক অবরোধ করে জুলাই আন্দোলনে অংশ নেওয়া ছাত্র-জনতা। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত প্রায় ১১টার দিকে বরগুনা প্রেসক্লাব সংলগ্ন সদর রোড এলাকা থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়। পরে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মিছিলটি পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সামনে এসে অবস্থান কর্মসূচিতে রূপ নেয়। এ সময় প্রায় এক ঘণ্টা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের মূল ফটকের সামনে সড়ক অবরোধ করে রাখেন বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা।

ফেনী:

শরিফ ওসমান হাদির খুনিদের বিচার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন সাধারণ ছাত্র-জনতা। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে শহরের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ থেকে ‘ফ্যাসিবাদ বিরোধী ঐক্যের ব্যানারে একটি মিছিল বের করা হয়।

ফরিদপুর

ওসমান হাদির মৃত্যুর খবরে বৃহস্পতিবার গভীর রাতেই ফরিদপুর পুলিশ সুপারের (এসপি) কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন ছাত্র-জনতা। এ সময় তাদের ‌‘দিয়েছিতো রক্ত, এবার নেবো রক্ত’ সহ নানান শ্লোগান উত্তাল হয়ে উঠে। পরে কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের দাবিতে শুক্রবার পুলিশ সুপারের কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচি ঘোষণা দেওয়া হয়।

ওসমান হাদির মৃত্যুর ঘটনায় সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিল

শেরপুর:

ওসমান হাদির মৃত্যুর খবরে শেরপুরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে জেলা নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। এসময় তারা হাদির খুনিকে দ্রুত সময়ের মধ্যে গ্রেফতার ও নাগরিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার দাবিও জানান। বৃহস্পতিবার রাত ১১ টার দিকে শেরপুর পৌর শহরের শহীদ স্কয়ারে হতে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে নিউমার্কেট মোড়ে এসে শেষ হয়।

খুলনা

বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে খুলনার ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনের সোনাডাঙার বাসভবনের সামনে অবস্থান নেয় বিক্ষুব্ধ আন্দোলনকারীরা। এ সময় তারা হাদির হত্যার প্রতিবাদে বিভিন্ন স্লোগান দেয় এবং অপরাধীদের শাস্তি দাবি জানায়।

গাইবান্ধা

বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের সহযোদ্ধা শহীদ শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে বিক্ষোভ মিছিল ও শোক কর্মসূচি পালন করেছে গাইবান্ধা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মী ও শিক্ষার্থী ছাড়াও সাধারণ জনতা।। এসময় শহরের কেন্দ্রীয় বাসটার্মিনালের মুল সড়কের অবস্থান নিয়ে ব্লকেড করে রাখে। এতে সব ধরনের যানচলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে।

ওসমান হাদির মৃত্যুর ঘটনায় সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিল

সিলেট

শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে উত্তাল হয়ে উঠে সিলেট। বৃহস্পতিবার রাত ১২টায় নগরীর চৌহাট্টা শহীদ মিনার এলাকায় অবস্থান করে বিক্ষোভ করে ছাত্র-জনতা। এ সময় তারা ভারতীয় আধিপত্যবাদ বিরোধী স্লোগান দিতে থাকেন। পাশাপাশি দ্রুত সময়ের মধ্যে হাদি হত্যার সঙ্গে জড়িত সবাইকে গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়।

সুনামগঞ্জ

বৃহস্পতিবার রাতে ছাত্র-জনতার উদ্যোগে পৌর শহরের আলফাত স্কয়ার থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় সেখানেই এসেই শেষ হয়। এসময় বিক্ষোভকারীরা ভারত ও আওয়ামী লীগবিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দেয়।

নারায়ণগঞ্জ

হাদির মৃত্যুতে শহরের চাষাড়া এলাকা থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। এনসিপি নেতা আহমেদুর রহমান তানু ও শওকত আলীর নেতৃত্বে ছাত্র-জনতা শহরের প্রধান সড়কে এই বিক্ষোভ করে। একই সঙ্গে গণসংহতি আন্দোলনের নেতারা চাষাড়া কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আলোক প্রজ্জ্বলন কর্মসূচি পালন করা হয়।

ঝালকাঠি প্রতিনিধি

হাদির মৃত্যুতে ঝালকাঠিতে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে ছাত্র-জনতা। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহরের কলেজ মোড় এলাকায় বরিশাল-খুলনা আঞ্চলিক অবরোধ করা হয়। অবরোধ কর্মসূচিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, এনসিপি, গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরাসহ শিক্ষার্থী-জনতা অংশ নেন।

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি

ওসমান হাদির মৃত্যুর প্রতিবাদ ও হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীরা। মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে পুরাতন বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়।

লক্ষ্মীপুর

‎ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকারীদের গ্রেফতার করে ফাঁসির দাবিতে লক্ষ্মীপুরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ছাত্র-জনতা। শহরের উত্তর তেমুহনী শহীদ আফনান চত্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়। মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে দক্ষিণ তেমুহনী গিয়ে শেষ হয়। এতে দুই শতাধিক নেতাকর্মী ও সমর্থক অংশ নেয়।

ওসমান হাদির মৃত্যুর ঘটনায় সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিল

পিরোজপুর

শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে পিরোজপুর জেলা বিএনপির অঙ্গ সংগঠন ও জুলাই মঞ্চের নেতাকর্মীসহ ছাত্র-জনতা। শহরের টাউন ক্লাব রোড থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহরের বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করে। পরে শহীদ মিনার চত্বরে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পটুয়াখালী

পটুয়াখালীতে বিক্ষোভ মিছিল ও রাস্তা অবরোধ কর্মসূচি পালিন করেছে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। এ সময় চৌরাস্তায় যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। বিক্ষোভকারীরা ওসমান হাদির হত্যার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

ভোলা

শরীফ ওসমান হাদির হত্যায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জা‌নিয়ে হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শা‌স্তির দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ছাত্র-জনতা। মিছিলটি শহরের বাংলাস্কুল মোড় থেকে বের হয়ে সদর রোড হয়ে কা‌লিনাথ রায়ের বাজার গিয়ে শেষ হয়।

কিশোরগঞ্জ

শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যুর খবরে বিক্ষোভ মিছিলে উত্তাল কিশোরগঞ্জ। বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১১টায় বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের ঐতিহাসিক শহীদি মসজিদের সামনে থেকে শুরু হয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়। মিছিলে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার কয়েকশত মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

রাজবাড়ী

শ‌রিফ ওসমান হাদি হত্যার ঘটনায় রাজবাড়ীর পাংশায় মহাসড়ক অবরোধ করে‌ টায়া‌র জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেছে ছাত্রদল। এ সময় মহাসড়কে টায়ারে আগুন ধ‌রিয়ে বিক্ষোভ করায় সড়কের উভয়পাশে যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ:

ওসমান হাদির মৃত্যুর ঘটনায় সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিল

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) শোক ও প্রতিবাদী মিছিল করেছে শিক্ষার্থী। বৃহস্পতিবার রাত ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা এলাকা থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করেন‌ তারা। পরে মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হল ও সড়ক প্রদক্ষিণ করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ, শপথ পাঠ এবং শহীদ হাদির রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

ওসমান হাদির মৃত্যুর ঘটনায় সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিল

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

বৃহস্পতিবার রাত ১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকে বিক্ষোভ করতে দেখা যায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) নারী শিক্ষার্থীদের। এর আগে রাত ১১টায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল ও কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করেন ইবি শিক্ষার্থীরা। এতে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল, ছাত্রশিবির, ছাত্র ইউনিয়ন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, ইসলামি ছাত্র আন্দোলনের নেতারাসহ সহস্রাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেয়।

ওসমান হাদির মৃত্যুর ঘটনায় সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিল

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে ইসলামী ছাত্রশিবির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) শাখা। রাত পৌনে ১১ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জিরো পয়েন্টে বিক্ষোভ শুরু করেন তারা। এরপর সোহরাওয়ার্দী হল, আলাওল হল হয়ে দুই নম্বর গেইটে বক্তব্যের মাধ্যমে বিক্ষোভ মিছিল শেষ করেন নেতাকর্মীরা।

উল্লেখ্য, গত ১২ ডিসেম্বর নির্বাচনী প্রচারণা শেষে রিকশায় ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ হন শরিফ ওসমান হাদি। প্রথমে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসা শেষে ওই দিনই এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য গত সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) সিঙ্গাপুর নিয়ে যাওয়া হয়।

এনএইচআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।