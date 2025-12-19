  2. খেলাধুলা

স্পেন-আর্জেন্টিনার ফাইনালিসিমা হবে কাতারের দোহায়

প্রকাশিত: ০৯:৪৬ এএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
স্পেন ও আর্জেন্টিনার জাতীয় ফুটবল দল ২০২৬ সালের ২৭ মার্চ কাতারের দোহায় লুসাইল স্টেডিয়ামে ফাইনালিসিমা ট্রফির ফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হবে। উভয় দেশের ফুটবল ফেডারেশন এই খবর নিশ্চিত করেছে।

২০২২ সালে ওয়েম্বলিতে ইতালিকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ফিনালিসিমার বর্তমান ট্রফি জয়ী আর্জেন্টিনা। তার আগের দুটি ফিনালিসিমাতে ফ্রান্স ১৯৮৫ সালে এবং ১৯৯৩ সালে আর্জেন্টিনা ট্রফি জিতেছিল।

২০২৪ সালে কোপা আমেরিকা জিতে আবারও ফাইনালিসিমা খেলার সুযোগ তৈরি করে লিওনেল মেসির দল। একই বছর ইউরো জেতে স্পেন।

এখন পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যে মোট ১৪টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। লড়াই হয়েছে সমানে সমান। দুই দলই জিতেছে ছয়টি করে ম্যাচ জিতেছে এবং দুটি ম্যাচ ড্র হয়েছে।

ফাইনালিসিমা ম্যাচের আগে প্রস্তুতির জন্য দুই দল একটি করে প্রীতি ম্যাচ খেলবে। স্পেন তাদের প্রীতি ম্যাচে মিশরের বিপক্ষে খেলবে এবং আর্জেন্টিনা কাতারের বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে।

