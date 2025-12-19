হাদির লড়াই এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় জাতীয় যুবশক্তির

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫২ এএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
হাদির লড়াই এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় জাতীয় যুবশক্তির

 

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র, গণঅভ্যুত্থানের পর গঠিত জাতীয় নাগরিক কমিটির অন্যতম সদস্য ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির দেখে যাওয়া নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন ও ভারতীয় আধিপত্যবাদবিরোধী লড়াই এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে জাতীয় যুবশক্তি।

হাদির মৃত্যুতে শোক জানিয়ে সংগঠনটি বলছে, আমাদের এই সহযোদ্ধার অকাল প্রয়াণে জাতীয় যুবশক্তির সর্বস্তরের নেতাকর্মীরা গভীরভাবে শোকাহত।

বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাতে যুবশক্তির যুগ্ম আহ্বায়ক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহর পাঠানো এক বার্তায় এসব কথা বলা হয়।

বার্তায় বলা হয়, আমরা জাতীয় যুবশক্তির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট মো. তারিকুল ইসলাম, সদস্যসচিব ডা. জাহেদুল ইসলাম ও মুখ্য সংগঠক ইঞ্জিনিয়ার ফরহাদ সোহেলসহ জাতীয় যুবশক্তির সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের পক্ষ থেকে ওসমান হাদির বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরদিন গত ১২ নভেম্বর দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগর এলাকায় মাথায় গুলিবিদ্ধ হন ওসমান হাদি। দেশে চিকিৎসার পর গত সোমবার এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে তাকে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার রাতে খবর আসে, সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা গেছেন।

এনএস/এমকেআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।