সাংবাদিকতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার নিয়ে ঢাকায় কমর্শালা

সাংবাদিকতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার নিয়ে ঢাকায় কমর্শালা
বিপুল তথ্যভান্ডার থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে বের করা, যাচাইয়ের মাধ্যমে সেসব ব্যবহার করে দ্রুত খবর প্রস্তুত করায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) যেন আশীর্বাদ। সাংবাদিকতায় এর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে কীভাবে এগিয়ে থাকতে পারেন সংবাদকর্মীরা এ নিয়ে রাজধানীতে হয়ে গেল একটি কর্মশালা।
টেকনোলজি মিডিয়া গিল্ড বাংলাদেশ (টিএমজিবি) ও গিগাবাইটের যৌথ উদ্যোগে, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির (বিসিএস) সহযোগিতায় সাংবাদিকতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ব্যবহার নিয়ে বিশেষ এ কর্মশালাটি পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগি অধ্যাপক ড. মো. সাইফুল আলম চৌধুরী।
আজ (২৫ অক্টোবর) শনিবার রাজধানীর ধানমন্ডির বিসিএস ইনোভেশন সেন্টারে আয়োজিত ‘আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইন জার্নালিজম: ট্রান্সফর্মিং নিউজরুম ইন বাংলাদেশ’ শীর্ষক এই কর্মশালায় অংশ নেন টিএমজিবির সদস্যসহ তথ্যপ্রযুক্তি বিটের বেশ কজন সাংবাদিক।
কর্মশালায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিভিন্ন টুলসের কার্যকর ব্যবহার, ডিপ রিসার্চ, ডেটা বিশ্লেষণ, নিউজ অটোমেশন, ফ্যাক্ট চেকিং ও নৈতিক ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা বাস্তব উদাহরণসহ হাতেকলমে সেসবের প্রশিক্ষণ নেন।
কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন বিসিএস সভাপতি মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মো. ওয়াহেদুল হাসান দিপু, মহাসচিব মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ আবুল হাসান, স্মার্ট টেকনোলজিসের প্রডাক্ট ম্যানেজার তানজিম চৌধুরী, টিএমজিবির সভাপতি মোহাম্মদ কাওছার উদ্দীন, সহ-সভাপতি (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) মঈদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুরসালিন হক জুনায়েদ, কোষাধ্যক্ষ মাহাদী হাসান শিমুল, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক নাজনীন আক্তার লাকী, কার্যনির্বাহী সদস্য নাজমুল হোসেন, রহিম শেখ প্রমুখ।
মোহাম্মদ কাওছার উদ্দীন বলেন, ‘বিশ্বজুড়ে গণমাধ্যমশিল্প দ্রুত বদলে যাচ্ছে, যেখানে সংবাদ সংগ্রহ, সম্পাদনা ও উপস্থাপনায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। বাংলাদেশের সংবাদকর্মীদেরও এ প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন জরুরি, যাতে তারা সময়োপযোগী ও তথ্যভিত্তিক সাংবাদিকতা করতে পারেন। গিগাবাইট ও বিসিএসকে আন্তরিক ধন্যবাদ এ ধরণের আয়োজন ও সহযোগিতা করার জন্য।’
মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম বলেন, ‘তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় প্রথাগত সাংবাদিকতায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। এখন আধুনিক এআই টুলস ও এআইয়ের যথাযথ ব্যবহার ছাড়া সময়ের সঙ্গে তাল মেলানো সম্ভব হবে না। তবে এআই ব্যবহারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষ করে এআইয়ের মাধ্যমে মিথ্যা ও ভুয়া তথ্য অনেক সমস্যা তৈরি করতে পারে। এক্ষেত্রে সাংবাদিকদের সজাগ থাকতে হবে। এআই ব্যবহার করতে হবে, তবে এআই যেন আপনাদের ব্যবহার করতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।’
তানজিম চৌধুরী বলেন, ‘বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে কম্পিউটার পণ্য সরবরাহে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে গিগাবাইট। এআই প্রযুক্তির উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় গিগাবাইটও তাদের পণ্যে এআইয়ের সন্নিবেশসহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে আসছে। টিএমজিবির সঙ্গে এ কর্মশালা আয়োজন করতে পেরে আমরা আনন্দিত।’
আরএমডি