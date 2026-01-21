ভ্রাম্যমাণ আদালতে বিতণ্ডা
কলমাকান্দায় ইউপি চেয়ারম্যানকে বরখাস্তের পর এবার ইউএনওকে বদলি
নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার লেঙ্গুরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাইদুর রহমান ভূঁইয়াকে সাময়িক বরখাস্ত এবং সেখানে প্রশাসক নিয়োগের পর এবার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাসুদুর রহমানকে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) রাতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে ইউএনও মাসুদুর রহমানকে বর্তমান কর্মস্থল থেকে প্রত্যাহার করে পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় পদায়ন করা হয়। বৃহস্পতিবারের (২২ জানুয়ারি) মধ্যে তাকে নতুন কর্মস্থলে যোগদান করতে বলা হয়েছে। তবে বদলির আদেশে সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ উল্লেখ করা হয়নি।
এর আগে শনিবার (১৭ জানুয়ারি) লেঙ্গুরা বাজারে সরকারি জমিতে অবৈধ স্থাপনা নির্মাণের অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন ইউএনও মাসুদুর রহমান ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাহমুদুল হাসান। ওই অভিযানে ইউপি চেয়ারম্যান সাইদুর রহমান ভূঁইয়ার ছোট ভাই পারভেজ ভূঁইয়া ও বকুল মিয়া নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
আদালত সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, আদালতের কার্যক্রম চলাকালে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন সাইদুর রহমান ভূঁইয়া। তিনি উপস্থিত জনতার সামনেই নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়ান। জানতে চান, ‘কী করছেন এইটা? বলেন আমাকে?’ তখন ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, ‘আমি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে এখানে দাঁড়িয়ে আছি। মোবাইল কোর্ট আগে শেষ হোক।’
জবাবে ইউপি চেয়ারম্যান বলেন, ‘স্বাক্ষর করার আগে আমাকে বলেন। আমার ইউনিয়ন এটা। আমি এই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। আপনি মোবাইল কোর্ট করবেন আমাকে আগে বলতে হবে।’ ‘কে বলেছে এটা? কোন আইনে আছে?’—ম্যাজিস্ট্রেটের এমন প্রশ্নে সাইদুর বলেন, ‘চেয়ারম্যানের আইনে আছে।’
এই ঘটনার একটি ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। পরে আদালত অবমাননার অভিযোগে স্থানীয় সরকার বিভাগ সাইদুর রহমানকে সাময়িক বরখাস্ত করে এবং উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মো. রেজাউল করিমকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।
বদলির বিষয়ে মাসুদুর রহমান ‘ইউএনও কলমাকান্দা’ আইডিতে মঙ্গলবার দিনগত রাত ১টার দিকে পোস্ট করে কলমাকান্দাবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখেন—
‘প্রিয় কলমাকান্দাবাসী, নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দিয়ে ঘেরা কলমাকান্দা উপজেলায় অল্প কয়েক দিনের কর্মজীবনে আপনাদের যে অকুণ্ঠ ভালোবাসা পেয়েছি, তা সারাজীবন মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ। জনস্বার্থে পিরোজপুর জেলায় আমার পরবর্তী পদায়ন হয়েছে। ন্যায়ের পথে, ন্যায়ের সাথে সারাজীবন ছিলাম, এখনো আছি, ভবিষ্যতেও থাকবো ইনশাআল্লাহ। সবার জন্য শুভকামনা।’
জানতে চাইলে মাসুদুর রহমান বলেন, ‘বদলি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। আমি সরকারি সিদ্ধান্তের বাইরে যেতে পারি না। কর্তৃপক্ষ যা ভালো মনে করেছেন তাই করেছেন। এখন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে একটি মিটিংয়ে যোগ দিতে যাচ্ছি। হয়তো আজকেই নতুন কর্মস্থলের উদ্দেশে চলে যেতে হবে।’
