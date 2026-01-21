  2. ক্যাম্পাস

শেকৃবিতে বিনামূল্যে জলাতঙ্কের টিকা দেওয়া হবে বৃহস্পতিবার

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক শেকৃবি
প্রকাশিত: ০৩:৫৪ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
শেকৃবিতে বিনামূল্যে জলাতঙ্কের টিকা দেওয়া হবে বৃহস্পতিবার
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়/ ফাইল ছবি

র‍্যাবিস (জলাতঙ্ক) নির্মূলে বৈশ্বিক লক্ষ্য ইলিমিনেট র‍্যাবিস বাই ২০৩০ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনামূল্যে দেওয়া হবে জলাতঙ্কের টিকা।

এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি টিচিং হসপিটালে আয়োজন করা হয়েছে ‌‘ফ্রি র‍্যাবিস ভ্যাক্সিনেশন ক্যাম্পেইন’। এর আয়োজন করছে বাংলাদেশ রেডিয়েন্ট সেল্ফ কমিউনিটি।

এই ক্যাম্পেইনের আওতায় কুকুর, বিড়ালসহ অন্যান্য পোষা প্রাণীদের বিনামূল্যে জলাতঙ্কের টিকা দেওয়া হবে। যার সার্বিক সহযোগিতায় থাকবে এসিআই।

আরও পড়ুন
শিক্ষককে ভুয়া স্লোগান, শিবিরের মব আখ্যা ছাত্রদলের 
শাকসুর দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় কমপ্লিট শাটডাউনের হুঁশিয়ারি 

আয়োজকরা জানান, প্রতিরোধযোগ্য রোগ হলেও সচেতনতার অভাবে এখনো মানুষ ও প্রাণীর মৃত্যু ঘটছে। পোষা ও রাস্তায় থাকা প্রাণীদের টিকাদান‌ই র‍্যাবিস (জলাতঙ্ক) প্রতিরোধে সবচেয়ে কার্যকর উপায়। প্রাণীকে সুরক্ষা দিলে মানুষের জীবনও নিরাপদ হয়, এ লক্ষ্যেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।  

তারা আরও জানান, এই কর্মসূচি শুধুমাত্র একটি টিকাদান কার্যক্রম না , এটি একটি সচেতনতামূলক আন্দোলন। র‍্যাবিসে আক্রান্ত হলে লক্ষণ প্রকাশের পর প্রায় সব ক্ষেত্রেই মৃত্যু অনিবার্য হলেও সময়মতো টিকা নিলে এ মারাত্মক রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।   

এমডিএস‌এ/কেএসআর 

 

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।