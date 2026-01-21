রাজশাহীতে ভেজাল খাদ্য উৎপাদনের দায়ে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

রাজশাহীতে ভেজাল খাদ্য উৎপাদনের দায়ে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
রাজশাহীর চারঘাটে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নিম্নমানের ও ভেজাল খাদ্যপণ্য উৎপাদনের দায়ে দুইটি প্রতিষ্ঠানকে ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় প্রায় ৮০ কেজি ভেজাল গুড় জব্দ করে ধ্বংস করা হয়।
মঙ্গলবার (২১ জানুয়ারি) সকালে চারঘাট উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এ অভিযান চালায় বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) রাজশাহী কার্যালয়।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, অভিযানে বিএসটিআই’র গুণগত মানসনদ গ্রহণ না করে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বিস্কুট, পাউরুটি ও কেক উৎপাদন এবং বিক্রি-বিতরণের দায়ে চারঘাটের রায়পুর এলাকায় অবস্থিত মেসার্স মায়ের দোয়া বেকারীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে উৎপাদনে ব্যবহৃত নিষিদ্ধ রং ও কেমিক্যাল জব্দ করা হয়।
এছাড়া উপজেলার পিরোজপুর এলাকায় অবস্থিত রাসেল গুড় ফ্যাক্টরিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চিনি, ডালডা, চুন ও নন-ফুডগ্রেড রং মিশিয়ে ভেজাল গুড় উৎপাদনের প্রমাণ পাওয়ায় প্রতিষ্ঠানটিকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ সময় প্রায় দুই মণ ভেজাল গুড় জব্দ করে ধ্বংস করা হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন চারঘাট উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. রাহাতুল করিম মিজান। প্রসিকিউটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিএসটিআই বিভাগীয় অফিস রাজশাহীর সার্টিফিকেশন মার্কস উইংয়ের কর্মকর্তা প্রকৌশলী জুনায়েদ আহমেদ। অভিযানে চারঘাট থানা পুলিশ ও আনসার সদস্যরা সহযোগিতা করেন।
বিএসটিআই কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জনস্বার্থে ভেজাল প্রতিরোধ এবং নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্যপণ্য নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে।
