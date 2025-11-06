হোয়াটসঅ্যাপে নতুন ফিচারে যে সুবিধা পাবেন

হোয়াটসঅ্যাপে নতুন ফিচারে যে সুবিধা পাবেন
মেটার জনপ্রিয় মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম হোয়াটসঅ্যাপে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন ফিচার।সিলিকন ভ্যালির টেক জায়ান্ট মেটা নিয়মিত তার প্ল্যাটফর্মগুলোকে আপডেট করছে। নতুন এক ফিচার যুক্ত হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপে।
এখন মেটার মালিকানাধীন সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুকের দারুণ এক ফিচার যুক্ত হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপে। ফেসবুকের মতো এখন হোয়াটসঅ্যাপেও কভার ফটো দিতে পারবেন। এই ফিচারটি আগে শুধু হোয়াটসঅ্যাপ বিজনেস অ্যাকাউন্টের জন্য উপলব্ধ ছিল।
শিগগির মেটা-মালিকানাধীন অ্যাপের সব ব্যবহারকারী তাদের প্রোফাইলে কভার ফটো যোগ করতে সক্ষম হবেন। অ্যাপে দুটো প্রোফাইল পিকচার সেভাবে দেখতে গেলে নতুন কিছু নয়। ফেসবুকে তো অনেক আগে থেকেই এই ফিচার আছে। একটা প্রোফাইল পিকচার, আরেকটা কভার ফটো। ইনস্টাগ্রামে চাইলে প্রোফাইল পিকচারের সঙ্গে ভিডিও যোগ করা যায়। হোয়াটসঅ্যাপে সবার জন্য এই সুবিধা এসে গেলে প্রোফাইলটা দেখতে ভালো লাগবে।
হোয়াটসঅ্যাপ অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপের নতুন সংস্করণে একটি বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করছে যা যে কোনো ব্যবহারকারীকে তার প্রোফাইলে একটি কভার ফটো আপলোড করার অনুমতি দেবে। এই কভার ফটোটি তার প্রোফাইলের শীর্ষে প্রদর্শিত হবে, ঠিক ফেসবুক এবং লিঙ্কডইনের মতো।
ব্যবহারকারী তার প্রোফাইল সেটিংস থেকে এই কভার ফটোটি নির্বাচন করতে সক্ষম হবেন। অর্থাৎ প্রোফাইল ছবির মাধ্যমে নিজেদের ব্যক্তিত্ব এবং স্টাইল আরও ভালোভাবে প্রদর্শন করা যাবে। এখানেই শেষ নয়, হোয়াটসঅ্যাপ এই ফিচারে একটি নতুন সিকিউরিটি সেটিংসও যুক্ত করছে, যা ইউজারদের সিদ্ধান্ত নিতে দেবে যে তাদের কভার ফটো কে দেখতে পাবেন।
এজন্য তিনটি বিকল্প দেওয়া হবে: এভরিওয়ান-কভার ফটো সবার কাছে দৃশ্যমান হবে, এমনকি যদি তারা কনট্যাক্টে নাও থাকেন। মাই কনট্যাক্টাস-শুধু নিজের সেভ করা কনট্যাক্ট সেই কভার ফটো দেখতে পাবেন। নোবডি-নিজের কভার ফটো কেউ দেখতে পাবেন না।
এই সেটিংসটি স্ট্যাটাস এবং প্রোফাইল ছবির জন্য সিকিউরিটি ফিচারের মতোই কাজ করবে। তবে এই আপডেটটি বর্তমানে ডেভেলপের পর্যায়ে রয়েছে। তবে খুব শিগগির এই ফিচার সব ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছে যাবে।
