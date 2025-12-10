১৫ মার্চ পর্যন্ত অনিবন্ধিত মোবাইল ফোন নিবন্ধনের সুযোগ

১৫ মার্চ পর্যন্ত অনিবন্ধিত মোবাইল ফোন নিবন্ধনের সুযোগ
অনিবন্ধিত মোবাইল ফোন নিবন্ধনের সময়সীমা বাড়িয়েছে সরকার। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী- আগামী ১৫ মার্চ পর্যন্ত অবৈধ সব মোবাইল ফোন নিবন্ধনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তবে পূর্বঘোষণা অনুযায়ী- ১৬ ডিসেম্বর থেকে ন্যাশনাল ইকুপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার (এনইআইআর) চালু করবে সরকার।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) রাত পৌনে ৯টার দিকে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মুহম্মদ জসীম উদ্দিনের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চোরাচালান, ক্লোনড, রিফার্বিশড ও বিদেশ থেকে আনা মোবাইল ফোনের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ, ছিনতাই, অনলাইন জুয়া, মোবাইল ব্যাংকিং-সংশ্লিষ্ট ডিজিটাল অপরাধ থেকে জনসাধারণের সুরক্ষা এবং নিয়ম বহির্ভূতভাবে দেশের বাজারে অনুপ্রবেশকৃত মোবাইল ফোনের শুল্ক ফাঁকি প্রতিরোধে আগামী ১৬ ডিসেম্বর এনইআইআর ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এসময়ের মধ্যে সব অনিবন্ধিত মোবাইল ফোন নিবন্ধন করার জন্য প্রাথমিকভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল।
এতে আরও বলা হয়, মোবাইল বিজনেস কমিউনিটির সঙ্গে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে গত তিনদিন ধরে ধারাবাহিক আলোচনা হয়। তাতে ব্যবসায়ীদের দাবির প্রেক্ষিতে বর্তমানে দেশে থাকা সব অনিবন্ধিত মোবাইল ফোন ১৬ ডিসেম্বরের পরিবর্তে আগামী ১৫ মার্চের মধ্যে নিবন্ধন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, দেশে মোবাইল ফোন আমদানিতে কোনো বাঁধা নেই। কতগুলো পুরোনো ফোন আমদানি করা যাবে, কোন কোন মডেল আনা যাবে; ডাক টেলিযোগাযোগ বিভাগ তা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে। তবে সরকারের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে আমদানির বিষয়ে অবহিত করতে হবে। সব পক্ষকে আগামীকাল ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগকে লিখিতভাবে এ বিষয়ে জানাতে বলা হয়েছে।
‘এছাড়া মোবাইল ফোন আমদানিতে শুল্ক পুনঃনির্ধারণে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা চলমান। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এ বিষয়ে মধ্যস্থতা করবে। আমদানিকারক ও উৎপাদনকারীরা একসঙ্গে বসে সরকারক এ নিয়ে লিখিতভাবে জানাবে। এ সিদ্ধান্তের পর দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নষ্ট করার অপচেষ্টা থেকে বিরত থাকার জন্য সব পক্ষের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে।’
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, আগামী ১৬ ডিসেম্বর এনইআইআর’র উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হবে। এতে মোবাইল ফোন ইন্ডাস্ট্রি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এবং মোবাইল বিজনেস কমিউনিটির নেতারা দৃৃঢ় সমর্থন জানিয়েছেন।
এএএইচ/এমআইএইচএস