৭০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ডের স্পেকট্রামের নিলাম স্থগিত করার দাবি
৭০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ডের স্পেকট্রামের নিলাম স্থগিত করার আহ্বান জানিয়ে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে (বিটিআরসি) চিঠি দিয়েছে মুঠোফোন গ্রাহকদের অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশন।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) বিটিআরসির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) মো. এমদাদ উল বারীর কাছে এ চিঠি পাঠিয়েছেন সংগঠনটির সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ। জাগো নিউজকে মহিউদ্দিন নিজেই এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
চিঠিতে বলা হয়, ৭০০ মেগাহার্টজ স্পেকট্রাম ব্যান্ড, যা জাতীয় সম্পদ ও জনগণের ট্রাস্ট হিসেবে বিবেচিত, তার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশন জনস্বার্থে এ বিষয়ে একটি রিট পিটিশন হাইকোর্ট বিভাগের বেঞ্চে দায়ের করেছে। উল্লেখ্য, এই রিটের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে বিটিআরসি কর্তৃক ৭০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ডের খণ্ডিত ২৫ মেগাহার্টজ অংশের নিলামের প্রস্তাব, যা আমাদের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিকভাবে অকার্যকর ও জনস্বার্থবিরোধী। আদালত আইনগত ও জনস্বার্থের গুরুত্ব অনুধাবন করে এ বিষয়ে রুল জারি করেছেন। ফলে এই স্পেকট্রাম ব্যান্ডের যেকোনো অংশের নিলাম, বরাদ্দ বা ইজারা সংক্রান্ত সব কার্যক্রম বর্তমানে বিচারাধীন। ৭০০ মেগাহার্টজ স্পেকট্রাম ব্যান্ড সংক্রান্ত নিলাম, বরাদ্দ বা ইজারার যেকোনো কার্যক্রম অবিলম্বে স্থগিত রাখা হোক, যতক্ষণ না ওই রিটের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়।
চিঠিতে সংগঠনটি আরও জানায়, ‘বিচারাধীন অবস্থায় নিলাম প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া আদালতের মর্যাদার প্রতি অবজ্ঞা এবং জনস্বার্থের পরিপন্থী হিসেবে বিবেচিত হবে। আমরা প্রত্যাশা করছি, আদালতের চূড়ান্ত রায় না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সব কার্যক্রম স্থগিত থাকবে।’
ইএইচটি/এমএমকে