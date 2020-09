অ্যামাজনের নতুন গেম সেবা ‘লুনা’

এই প্রথম ই-কমার্স জায়ান্ট অ্যামাজন নিয়ে এলো তাদের নিজস্ব গেম সেবা ‘লুনা’।

লুনার গেমগুলো অ্যামাজন এখনই সব ডিভাইসের জন্য বাজারে ছাড়বে কিনা তা জানা যায়নি। এটি প্রাথমিক ভাবে পিসি, ম্যাক, ফায়ার টিভি, এবং আইফোন এবং আইপ্যাডে এ ব্যবহার করা যাবে।

অ্যামাজন লুনা এর দাম হবে ৫.৯৯ ডলার। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৫০৭ টাকা। এর বিনিময়ে গ্রাহকরা লুনা প্লাস চ্যানেলের অ্যাকসেস পাবেন। একসঙ্গে দুটি ডিভাইসে লুনা চ্যানেল ব্যবহার করা যাবে।



অ্যামাজন বলছে, লুনাতে কয়েকটি গেম খেলা যাবে। যেমন- Resident Evil 7, The Surge 2, Panzer Dragoon, A Plague Tale: Innocence, GRID, ABZU, Brothers: A Tale of Two Sons।

এটিই অ্যামাজন এর প্রথম গেম চ্যানেল যেখানে ব্যবহারকারীরা সরাসরি তাদের প্রিয় গেমটি খেলার সুযোগ পাচ্ছেন।

এর মাধ্যমে অন্যান্য গেমিং প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফটের প্রজেক্ট এক্স, গুগলের স্ট্যাডিয়া এবং জিফোর্সের মতো গেমিং প্রতিষ্ঠান এর সাথে প্রতিযোগিতায় নামবে অ্যামাজন।

আসিফ এমদাদ/এএ