সাগরে লঘুচাপের আভাস, বাড়তে পারে বৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৯ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
ফাইল ছবি

মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের ওপর কম সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারি অবস্থায় রয়েছে। ফলে সারাদেশে বৃষ্টিপাত কমেছে। আজ দেশের চার বিভাগই ছিল বৃষ্টিহীন। সর্বোচ্চ ৭৭ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে সৈয়দপুরে।

সোমবার (১১ আগস্ট) আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী ১৩ আগস্ট বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে দুইদিন সারাদেশে বৃষ্টি বাড়তে পারে।

আবহাওয়া অফিসের জানিয়েছে, মঙ্গলবার রংপুর বিভাগের অধিকাংশ জায়গায়। রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায়; ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

এসময় সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আবহাওয়াবিদ এ কে এম নাজমুল হক জানিয়েছেন, আজ দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৬.৫ ডিগ্রি খুলনায়। বর্ষাকালে ভারী বৃষ্টি না হলে ভ্যাপসা গরম থাকে। লঘুচাপের ফলে বৃষ্টি হলে সারাদেশে তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে।

