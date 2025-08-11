  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৯:২৩ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
মাগুরা পৌর কবরস্থানের ৯২ বাতি চুরি

মাগুরার ভায়না পৌর কবরস্থানের ৯২টি বাতি চুরি করে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। বাতিগুলোর আনুমানিক মূল্য পৌনে তিন লাখ টাকা।

রোববার (১০ আগস্ট) মাগুরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আইয়ুব আলী বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, গোরস্তান কমিটির পক্ষ থেকে এ বিষয়ে থানায় একটা লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।

এর আগে শুক্রবার (৮ আগস্ট) গোরস্তান কমিটির নজরে আসে বিষয়টি। এরপর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তা ছড়িয়ে পড়ে।

পৌর কবরস্থানের খাদেম আবু বক্কার বলেন, ‘গত দুদিনের মধ্যে এ চুরির ঘটনা ঘটে। প্রথম দিন কয়েকটি বাতি খুলে নেওয়া হলে ধারণা করা হয়েছিল, মেরামতের জন্য ঠিকাদারের লোক এগুলো নিয়ে গেছে। কিন্তু পরের রাতেই সবগুলো বাতি খুলে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। প্রতিটি বাতির গোড়া থেকে মূল অংশ খুলে নেওয়া হয়েছে এবং ইলেকট্রিক তার সযত্নে টেপ দিয়ে মুড়িয়ে রাখা হয়েছে।’

স্থানীয় বাসিন্দা খোকন চোপদার বলেন, ‘ঠিকাদারের লোক সেজে দিনের বেলা কেউ খুলে নিয়ে গেছে কি-না তা খতিয়ে দেখতে হবে। সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো, কবরস্থানে কোনো সিসি ক্যামেরা নেই।’

মিরাজ নামের আরেকজন বলেন, ‘কবরস্থানের মতো জায়গায় বাতি চুরি হওয়া খুবই দুঃখজনক। দ্রুত সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা প্রয়োজন।’

এ বিষয়ে মাগুরা পৌরসভার প্রকৌশলী মো. আহসান বারী বলেন, প্রতিটি বাতির দাম প্রায় তিন হাজার টাকা। চুরির ঘটনায় গোরস্তান কমিটি পৌরসভায় অভিযোগ করেছে। সদর থানায়ও লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, নিরাপত্তার স্বার্থে ইলেকট্রিক তারে টেপ প্যাঁচানো হয়েছে এবং মেইন সুইচ বন্ধ রাখা হয়েছে, যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে।

