রুলের কারণে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বদলি বাধাগ্রস্ত হবে না: মাউশি
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো ও এমপিওভুক্ত শিক্ষক বদলি নীতিমালার ১২.২ নম্বর বিধি ও স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যারের মাধ্যমে বদলি কেন অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট।
একই সঙ্গে ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বরের আগে ম্যানেজিং কমিটি অথবা গভর্নিং বডির মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বিদ্যমান বা ভবিষ্যতে বদলি নীতিমালার অধীনে সমান শর্তে বদলির সুযোগ দেওয়ার নির্দেশ কেন দেওয়া হবে না, তাও জানতে চাওয়া হয়েছে।
বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি সৈয়দ জাহেদ মনসুরের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ রোববার (১০ আগস্ট) এ রুল জারি করেন। এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এ রুলের জবাব দিতে হবে। এ নিয়ে তারা এখন প্রস্তুতিও নিচ্ছেন।
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের আশঙ্কা উচ্চ আদালতের এ রুলের কারণে তাদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত বদলি কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হতে পারে। তবে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, আদালত কোনো নির্দেশনা দেননি। কেবল একটি রুল জারি করেছেন। বদলি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী। মন্ত্রণালয় এ রুলের জবাব দেবে। রুলের কারণে বদলি কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হবে না।
জানতে চাইলে মাউশির সহকারী পরিচালক (মাধ্যমিক-২) এস এম মোসলেম উদ্দিন বলেন, হাইকোর্টের রুলের বিষয় নিয়ে মাউশির কোনো কার্যক্রম নেই। আমরা সরকার তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী বদলি কার্যক্রম পরিচালনা করছি। রুলের কারণে বদলি থমকে যাওয়ার শঙ্কা নেই। মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা রুলের জবাব দেবেন। আমরা আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবো। বদলি বাধাগ্রস্ত হবে না।
