পাবজি মোবাইল ফ্যানদের জন্য দুঃসংবাদ

জনপ্রিয় গেম পাবজি মোবাইল গত বছর সেপ্টেম্বরে ভারতে বন্ধ হয়েছিল । মাঝে কেটে গিয়েছে পাঁচ মাস। এর পর থেকে ভারতের বাজারে এই গেমের ফিরে আসা নিয়ে একের পর এক জল্পনা শুরু হয়েছে।

এর মাঝে বিশ্ববাজারে পাবজি নিউ ভার্সন স্টেট- ভার্সন নিয়ে আবার নতুন করে এক উন্মাদনা লক্ষ্য করা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই গুগল প্লে স্টোর থেকে-এ গেমটির প্রি-রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছে। আর সেই সূত্রেই দেশের পাবজি মোবাইল ফ্যানদের জন্য প্রকাশিত হয়েছে আরও একটি দুঃসংবাদ।

পাবজি মোবাইল গেমের সিকুয়েল পাবজি মোবাইল নিউ স্টেট গেমের প্রি-রেজিস্ট্রেশনেও বড় বাধা উপস্থিত। কারণ এ ভারতের মানুষের জন্য কার্যকরী নয় PUBG New State ভার্সনের Pre-register অপশন। সম্প্রতি বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন সূত্রে এই খবরটি প্রকাশ্যে এসেছে।

জানা গিয়েছে, গেমাররা এই নতুন ভার্সনের জন্যও প্রি-রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন না। কারণ এ নিয়ে ভারতীয় সরকারের তরফে কোনো অনুমোদন দেয়া হয়নি। কবের দিকে অনুমোদন পাওয়া যাবে, তা নিয়েও কোনো ইঙ্গিত মেলেনি।

প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের কথায়, পাবজি মোবাইল-এর মতো এই ভার্সনের লঞ্চের জন্যও বোধহয় অন্তহীন অপেক্ষা করতে হবে। তাই আপাতত অপেক্ষাকে সঙ্গী করেই দিন কাটাতে হবে পাবজি ফ্যানদের। দিন কয়েক আগে প্রকাশিত InsideSport.co-এর প্রতিবেদন সূত্রে জানা গিয়েছে, দেশে আপাতত কার্যকর নয় PUBG: New State। কারণ আগের মতোই নিজের অবস্থানে অনড় রয়েছে ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। গেম রিলঞ্চ নিয়ে PUBG কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এখনো কোনো রকম বৈঠক করতে চায়নি ভারতীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়।

প্রসঙ্গত, দিন কয়েক আগেই বিশ্ববাজারে লঞ্চ করেছে PUBG Mobile New State গেম। এক্ষেত্রে ২০৫১ সালের প্রেক্ষাপটে একটি ব্যাটেল রয়্যাল গেমের আদলে তৈরি করা হয়েছে এই PUBG Mobile New State। Google Play Store-এ গিয়ে PUBG: New State গেমের প্রি-রেজিস্ট্রেশন পেইজ থেকেই করা যাবে গেমের রেজিস্ট্রেশন। সেখানেই থাকবে Install when available অপশনও।

গেম প্রস্তুতকারী সংস্থা সূত্রে খবর, PUBG Mobile গেমের সিকোয়েল হচ্ছে এই PUBG Mobile New State গেম। এক্ষেত্রে গেমের ব্যাটেল রয়্যাল ফরম্যাট জারি থাকছে। তবে গেমের ডিজাইন ও লুকে পরিবর্তন আনা হয়েছে। আসন্ন ভার্সনে একটি নতুন ম্যাপ ফিচার আসছে।

আসছে নতুন প্লেয়ারও। একইসঙ্গে এই নতুন ভার্সনে থাকছে ড্রোন ফিচার, একাধিক ফিউচারিস্টিক উইপনস ও ডেপ্লয়েবল বাঙ্কার। গেমের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল ক্রস-প্ল্যাটফর্ম কমপ্যাটিবিলিটি। শোনা যাচ্ছে, নতুন ভার্সনে একজন মোবাইল গেমার যে কোনও প্লে স্টেশন, Xbox বা PC player-এর বিরুদ্ধেও খেলতে পারবে।

এমএমএফ/এএসএম