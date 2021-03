সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে সবাই গুগল অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেন। কখনো কি ভেবে দেখেছেন, অ্যাকাউন্ট ব্যবহার বন্ধ করলে গুগলের সেভ থাকা তথ্যের কী হবে?

গোপনীয় তথ্য, ছবি, ই-মেইল ছাড়াও গুগল অ্যাকাউন্টে এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সেভ করা থাকে। যেগুলো একান্তই ব্যক্তিগত; চাইলেই কিন্তু আপনি মৃত্যুর পর নিজের গুগল অ্যাকাউন্টের সব তথ্য অটো ডিলিট করার জন্য সেট করে রাখতে পারবেন।





সম্প্রতি নতুন এক ফিচার নিয়ে হাজির হয়েছে গুগল। সেই ফিচারটির পোশাকি নাম ‘ইনঅ্যাকটিভ ম্যানেজার’। নতুন এই ‘ইনঅ্যাকটিভ অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার’ ফিচারের সাহায্যে মৃত্যুর পর আপনার গুগল অ্যাকাউন্টের কী হবে তা এখন থেকেই ঠিক করে রাখতে পারেন।

অ্যাকাউন্ট ব্যবহার বন্ধ করলে গুগলে সেভ করা তথ্যের কী হবে? তা-ও এখন থেকেই ঠিক করতে পারবেন আপনি। নির্দিষ্ট দিনের জন্য অ্যাকাউন্ট ব্যবহার না করলে, আপনি যেকোনো প্রিয়জনকে সে বিষয়ে নোটিফাই করতে পারবেন।

এ ছাড়াও আপনার সব তথ্য গুগলকে ডিলিট করে দেওয়ার অনুরোধও জানানো যাবে। ফলে নির্দিষ্ট সময় আপনি অ্যাকাউন্ট ব্যবহার না করলেও, আপনার অ্যাকাউন্টের সব তথ্য ডিলিট করে দেবে গুগল।

‘ইনঅ্যাকটিভ অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার’ কীভাবে সেটআপ করবেন?

>>myaccount.google.com এ ক্লিক করুন।

>> বাম দিকে Data & Personalization অপশনে ক্লিক করুন।

>> স্ক্রল ডাউন করে ‘Download, delete, or make a plan for your data’ অপশনে ক্লিক করুন।

>> এবার Make a plan for your account অপশনে ক্লিক করে Start বাটনে ট্যাপ করুন।

>> এরপর কতদিন অ্যাকাউন্ট ব্যবহার না করলে তা ইনঅ্যাকটিভ হবে, সিলেক্ট করুন।

>> এজন্য পেন্সিল আইকনে ক্লিক করে তিন থেকে ছয় মাস, ১২ বা ১৮ মাস পর্যন্ত সময় সিলেক্ট করা যাবে।

>> এবার একটি ফোন নম্বর অ্যাড করুন। অ্যাকাউন্টের তথ্য ডিলিট করার আগে এই নম্বরে মেসেজ করে পাঠাবে গুগল।

>> ১০ জনকেও সিলেক্ট করতে পারবেন। এই মানুষদের আপনি নিজের ব্যক্তিগত তথ্যর কিছু অংশ শেয়ার করতে পারবেন।

>> তার জন্য আপনাকে Add Person সিলেক্ট করে তাদের ই-মেইল অ্যাড্রেস দিতে হবে। এছাড়া আর কী কী তথ্য শেয়ার করতে চান তা-ও সিলেক্ট করুন।

>> এবার তাদের ফোন নম্বর করে সেভ করুন। এছাড়া চাইলে আপনি ব্যক্তিগত মেসেজ যোগ করতে পারবেন। অ্যাকাউন্ট সেট আপের সময় কন্টাক্টের কাছে কোনো মেসেজ যাবে না।

>> তার ঠিক পরই সাবজেক্ট অ্যাড করে সেভ করুন।

>> Next সিলেক্ট করে ‘Yes, delete my inactive Google Account’ অডশনটি এনাবল্ করুন। এরপর নির্দিষ্ট সময়ে আপনার অ্যাকাউন্ট ডিলিট হয়ে যাবে।

ফসবাইটস/জেএমএস/জিকেএস