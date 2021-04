ইনস্টাগ্রামে ভুল গ্রুপে অ্যাড হলে যেভাবে ঠিক করবেন

বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মে অন্যতম জনপ্রিয় ইনস্টাগ্রাম। এই অ্যাপ সাধারণত ছবির জন্য ব্যবহার করা হয়।

কিন্তু বর্তমানে এর একাধিক আপডেটের পর ইনস্টাগ্রাম স্টোরি, IGTV-ও বেশ জনপ্রিয়। এই অ্যাপ সাধারণ মানুষ থেকে তারকারাও প্রায় সবাই ব্যবহার করেন। ছবি শেয়ারের পাশাপাশি এখানে মেসেজের অপশন রয়েছে। Instagram DM-এ WhatsApp, Telegram বা Messenger-এর মতোই অপশন পাওয়া যায়।

ফলে শুধু ছবি ভিডিও নয়, পছন্দের মানুষকে মেসেজও করা যেতে পারে। এসব বাদে একটি সেটিংয়ের জন্য এই অ্যাপে যে কেউ ভুল গ্রুপে আপনাকে অ্যাড করতে পারে।

এমন অভিজ্ঞতা হয় তো অনেকেরই রয়েছে। এর জন্য ব্যবহারকারীর অনুমতির প্রয়োজন পড়ে না। যার ফলে একাধিক সমস্যা তৈরি হয়। এই সমস্যা এড়ানোর জন্য পদক্ষেপ করেছে ইনস্টাগ্রাম।

আপনার যদি প্রোফেশনাল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থাকে বা প্রোফাইল থাকে তা হলে এই সুবিধা নিতে পারেন আপনি। ইনস্টাগ্রাম প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট ব্যবহারকারীদের বা ক্রিয়েটারদের যে কোনো গ্রুপে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করার সুবিধে দিচ্ছে। এই সুবিধা পাওয়ার জন্য উপায়গুলো জেনে নিন।

প্রথমে Android বা iOS থেকে নিজের প্রোফাইলে যেতে হবে। তারপর ডানদিকে উপরে তিনটি লাইনে ক্লিক করতে হবে। এরপর সেটিংসে গিয়ে প্রাইভেসিতে ক্লিক করতে হবে। সেখান থেকে মেসেজে ক্লিক করতে হবে। এবার এখান থেকে Allow others to add you to groups-এ ক্লিক করতে হবে।

এখানে Only people you follow-তে ক্লিক করতে হবে। এই অপশনটি চালু করলেই যে কেউ আপনাকে অন্য কোনো গ্রুপে অ্যাড করতে পারবে না। এই সুবিধা বর্তমানে শুধুই প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে কার্যকর রয়েছে। ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট এখনও এই আওতায় পড়ছে না। তবে, এই নিয়ে কাজ হবে বলে জানানো হয়েছে।

তবে, যত দিন না এই অপশন চালু হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত যদি আপনাকে কেউ বার বার ভুল গ্রুপে অ্যাড করলে আপনি অ্যাকাউন্টটি প্রফেশনাল করে নিতে পারেন।

আর যদি তা না হয়, তা হলে যে কোনো মুহূর্তে সেই গ্রুপ থেকে এক্সিট করে যেতে পারেন। এর জন্য গ্রুপের একদম উপরে ডানদিকে i-তে ক্লিক করতে হবে। এরপর লিভ চ্যাট অপশনে ক্লিক করতে হবে।

