নতুন রঙে এলো সুজুকির পুরোনো স্কুটার
জনপ্রিয় টু-হুইলার কোম্পানি সুজুকি নিয়ে এলো পুরোনো স্কুটারের নতুন মডেল। নতুন স্কুটারের পাশাপাশি নিয়মিত জনপ্রিয় টু-হুইলারগুলোর ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে হাজির হচ্ছে সুজুকি। এবার অ্যাক্সেস ১২৫ এর একটি নতুন রঙের বিকল্প নিয়ে হাজির হয়েছে সংস্থাটি।
এখন জনপ্রিয় সুজুকি অ্যাক্সেস ১২৫ স্কুটারের ডুয়াল টোন পেইন্ট স্কিম চালু করা হয়েছে। ফলে ক্রেতারা এবার থেকে এই স্কুটারের সলিড আইস গ্রিন/পার্ল মিরাজ হোয়াইট মডেল পেয়ে যাবেন। তবে নতুন এই ডুয়াল-টোন কালার শুধু অ্যাক্সেস ১২৫ স্পেশাল এডিশন এবং রাইড কানেক্ট এডিশনের সঙ্গে পাওয়া যাবে। স্ট্যান্ডার্ড মডেল আপাতত নতুন রঙে বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকছে না গ্রাহকদের।
সলিড আইস গ্রিন/পার্ল মিরাজ হোয়াইট (নতুন), মেটালিক ডার্ক গ্রিনিশ ব্লু, মেটালিক ম্যাট ব্ল্যাক এবং পার্ল মিরাজ হোয়াইট। নতুন চারটি চারটি পেইন্ট স্কিমে পাওয়া যাবে সুজুকি অ্যাক্সেস ১২৫ স্পেশাল এডিশন এখন। অন্যদিকে সুজুকি অ্যাক্সেস ১২৫ রাইড কানেক্ট সংস্করণের জন্য ছয়টি রঙের বিকল্প রয়েছে। সেগুলো হলো- সলিড আইস গ্রিন/পার্ল মিরাজ হোয়াইট (নতুন), গ্লসি গ্রে, মেটালিক রয়্যাল ব্রোঞ্জ, পার্ল মিরাজ হোয়াইট, মেটালিক ম্যাট ব্ল্যাক এবং ম্যাট ব্লু।
সুজুকি অ্যাক্সেস ১২৫ স্পেশাল স্কুটারটিতে থাকছে একটি ৪-স্ট্রোক, একক-সিলিন্ডার, এয়ার-কুলড, ১২৪সিসি ইঞ্জিন। যা ৮.৭পিএস সর্বোচ্চ শক্তি এবং ১০এনএম পিক টর্ক তৈরি করে। ইঞ্জিন একটি সিভিটি এর সঙ্গে মিলিত হয়।
সুজুকি অ্যাক্সেস ১২৫ স্পেশাল রাইড কানেক্ট সংস্করণটিতে দেওয়া হয়েছে একটি ব্লুটুথ-সক্ষম ডিজিটাল কনসোল। যা রাইডারের মোবাইল ফোনকে স্কুটারের সঙ্গে সিঙ্ক করতে দেয়, যেমন টার্ন-বাই-টার্ন নেভিগেশন, ইনকামিং কল, এসএমএস এবং হোয়াটসঅ্যাপ অ্যালার্ট ডিসপ্লে, মিসড কল এবং আনরিড এসএমএস অ্যালার্ট, ওভারস্পিড সতর্কতা, ফোনের ব্যাটারি স্তরের প্রদর্শন এবং আগমনের আনুমানিক সময়, ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। এটিতে অতিরিক্ত পাবেন একটি ক্রোম এক্সটার্নাল ফুয়েল রি-ফিলিং লিড, এলইডি হেডল্যাম্প, এলইডি পজিশন লাইট এবং একটি ইউএসবি পোর্ট।
সুজুকি অ্যাক্সেস ১২৫ স্পেশাল স্কুটারটির দাম ভারতে এক্স-শোরুমে ৮৩ হাজার রুপি। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ১ লাখ ২ হাজার ৯২০ টাকা। সুজুকি অ্যাক্সেস ১২৫ স্পেশাল রাইড কানেক্টের দাম ৮৫ হাজার ২০০ রুপি। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ১ লাখ ৫ হাজার ৬৪৮ টাকা।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া
