পিআরসহ ৫ দাবিতে দেশজুড়ে ইসলামী আন্দোলনের গণমিছিল০৭:৩১ পিএম, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, শুক্রবার
পিআর পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচনসহ পাঁচ দফা দাবিতে দেশের সকল জেলা, উপজেলা ও থানা শহরে গণমিছিল করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ...
ড. ইউনূস নোবেল পেলেও রাষ্ট্র পরিচালনায় আণ্ডা পেয়েছেন: ফয়জুল করীম০২:৫৩ এএম, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, শুক্রবার
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ ফয়জুল করীম বলেছেন, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস সাহেব কিছু দলকে নিয়ে বৈষম্য সৃষ্টি করেছেন, অন্যদের বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়েছেন। তিনি নিরপেক্ষ নয়, তিনি নিজেকে রক্ষা..