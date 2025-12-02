বরিশালে ইসলামী ও সমমনা ৮ দলের সমাবেশ চলছে
জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের আদেশ জারি ও উক্ত আদেশের ওপর গণভোট আয়োজনসহ ৫ দফা দাবিতে বরিশালে ৮টি সমমনা দলের বিভাগীয় সমাবেশ চলছে।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টায় নগরীর বেলস পার্ক মাঠে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে এ সমাবেশ শুরু হয়।
সমাবেশে বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন জেলা-উপজেলা থেকে নেতাকর্মীরা সমাবেশে যোগ দেওয়ায় জনসমাগম বাড়তে থাকে।
এদিকে এই সমাবেশ ঘিরে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।
ইসলামী ও সমমনা ৮ দলীয় বরিশাল বিভাগীয় সমাবেশ বাস্তবায়ন কমিটির মিডিয়া সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত আযাদ আলাউদ্দিন জাগো নিউজকে বলেন, দুপুরে জাতীয় নেতারা মঞ্চে আসবেন। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম। সভাপতিত্ব করবেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির অধ্যক্ষ মুজিবুর রহমান।
বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মামুনুল হক, বাংলাদেশ নেজামে ইসলামি পার্টির আমির সরোয়ার কামাল আজিজি, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টির আমির আনোয়ারুল হক খান, খেলাফত মজলিসের আমির আব্দুল বাসিত আজাদ, খেলাফত আন্দোলনের আমির হাবিবুল্লাহ মিয়াজি, জাগপার সহ-সভাপতি রাশেদ প্রধান উপস্থিত থাকবেন।
বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, সমাবেশ ঘিরে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। সব দিকে আমরা নজরে রাখছি।
