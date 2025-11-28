বাউল ইস্যুতে চরমোনাই পীর
মির্জা ফখরুল খোদাদ্রোহীর পক্ষ নিয়ে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়েছেন
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম বলেছেন, সাম্প্রতিক সময়ে বাউল শিল্পী আবুল সরকার আল্লাহকে নিয়ে কটূক্তি করেছেন। তার বক্তব্যকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। খোদাদ্রোহী বক্তব্যকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর খোদাদ্রোহীর পক্ষ নিয়ে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়েছেন। দেশবাসী তার এই অবস্থান ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) চরমোনাইয়ের বাৎসরিক মাহফিলে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের ছাত্র গণজমায়েতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
চরমোনাই পীর বলেন, ‘প্রবাসী রেমিট্যান্সযোদ্ধারা দেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি। দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে তারা বৈদেশিক মুদ্রা পাঠিয়ে জাতীয় অর্থনীতিকে সচল রাখছেন। কিন্তু দেশের এক শ্রেণির দুর্নীতিবাজ গোষ্ঠী সেই কষ্টার্জিত টাকা লুট করে বিদেশে পাচার করে দেশকে তলাবিহীন ঝুড়িতে পরিণত করেছে। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, লুটপাট ও অর্থপাচারের মাধ্যমে দেশের সম্পদ বিদেশে নিয়ে যাচ্ছেন দুর্নীতিবাজরা, বেগমপাড়া গড়ে তুলছেন। দেশের মানুষ দুর্নীতিবাজ, লুটেরা ও চাঁদাবাজদের আগামীতে আর ক্ষমতায় দেখতে চায় না।’
মাহফিলে বিশেষ অতিথি ছিলেন দলের মহাসচিব অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা ইউনুছ আহমদ। তিনি বলেন, যেভাবে ছাত্রসমাজ স্বৈরাচার পতনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল, সেভাবেই আগামী দিনে দেশ গঠনে তাদের দৃঢ় অবস্থান নিতে হবে।
অন্যদের মধ্যে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন প্রেসিডিয়াম সদস্য অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান, যুগ্ম মহাসচিব শেখ ফজলে বারী মাসউদ, সহকারী মহাসচিব আহমাদ আবদুল কাইয়ুম, রংপুর বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এম হাসিবুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক লোকমান হোসাইন জাফরী, ইসলামী মুক্তিযোদ্ধা পরিষদের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম, ইসলামী যুব আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সভাপতি আতিকুর রহমান মুজাহিদ প্রমুখ।
শাওন খান/এসআর/এএসএম