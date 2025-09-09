নাগরিকদের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার আহ্বান নেপাল সেনাপ্রধানের
নাগরিকদের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার আহ্বান নেপাল সেনাপ্রধানের

০৮:০১ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, মঙ্গলবার

জেন-জিদের বিক্ষোভের পর ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি নিয়ে জনগণকে অবহিত করতে একটি ভিডিও বার্তা দিয়েছেন নেপালের সেনাপ্রধান...

সাবেক প্রধানমন্ত্রী-পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে পেটালো ক্ষুব্ধ জনতা
নেপালে জেন জি বিক্ষোভ সাবেক প্রধানমন্ত্রী-পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে পেটালো ক্ষুব্ধ জনতা

০৭:০৬ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, মঙ্গলবার

নেপালে জেন জি বিক্ষোভকারীদের হামলায় আহত রয়েছেন দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও নেপালি কংগ্রেস সভাপতি শের বাহাদুর দেউবা এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরজু রানা দেউবা। মঙ্গলবার (৯ সেপ্পেটম্বর) বুধনিলকণ্ঠে তাদের বাসভবনে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর করে বিক্ষোভকারীরা।

ওলির দেশত্যাগ ঠেকাতে নেপাল-ভারত সীমান্তে কড়া নজরদারি
ওলির দেশত্যাগ ঠেকাতে নেপাল-ভারত সীমান্তে কড়া নজরদারি

০৬:৪০ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, মঙ্গলবার

পদত্যাগের পরই জোরালো হয়েছে গুঞ্জন- তিনি দেশ ছেড়ে পালাতে পারেন। এই আশঙ্কায় নেপাল ও ভারত দুই দেশই সীমান্ত এবং আকাশপথে কঠোর নজরদারি শুরু করেছে...

নেপালে মাত্র ২ দিনের আন্দোলনে যেভাবে হলো সরকারের পতন
জেন জি বিক্ষোভ নেপালে মাত্র ২ দিনের আন্দোলনে যেভাবে হলো সরকারের পতন

০৬:০০ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, মঙ্গলবার

নেপালে মাত্র দুইদিনের আন্দোলনেই ঘটে গেছে সরকার পতনের মতো বিরাট এক ঘটনা। তীব্র চাপের মুখে মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) পদত্যাগ করেছেন...

পদত্যাগপত্রে কী লিখলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী?
পদত্যাগপত্রে কী লিখলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী?

০৪:৩৫ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, মঙ্গলবার

জেন জি তরুণদের দুর্নীতিবিরোধী ও সহিংস বিক্ষোভের মুখে পদত্যাগ করেছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর)...

নেপালে মন্ত্রীদের নিরাপদে সরিয়ে নিয়েছে সেনাবাহিনী
নেপালে মন্ত্রীদের নিরাপদে সরিয়ে নিয়েছে সেনাবাহিনী

০৩:২০ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, মঙ্গলবার

এর আগে মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের ঘরবাড়িতে ভাঙচুর ও আগুন লাগিয়ে দেয় বিক্ষোভকারীরা...

নেপালে কারফিউ ভেঙে ফের রাজপথে তরুণরা
নেপালে কারফিউ ভেঙে ফের রাজপথে তরুণরা

১২:২৩ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, মঙ্গলবার

মঙ্গলবার ভোর থেকে কালাঙ্কি, চাপাগাঁওসহ নানা এলাকায় বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ফেডারেল পার্লামেন্ট ভবনের সামনে থেকে কয়েকজনকে গ্রেফতারও করেছে পুলিশ..

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

০৯:৫৪ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবার

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য...

নেপালে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৬
সরকারবিরোধী বিক্ষোভ নেপালে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৬

০৬:২২ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবার

নেপালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বন্ধ করার বিরুদ্ধে চলমান বিক্ষোভ রক্তক্ষয়ী রূপ নিয়েছে। সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত ১৬ জন বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ...

নেপালে দ্রুত ছড়াচ্ছে আন্দোলন, আরও কয়েক জেলায় কারফিউ জারি
নেপালে দ্রুত ছড়াচ্ছে আন্দোলন, আরও কয়েক জেলায় কারফিউ জারি

০৫:৩৬ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবার

নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে পুলিশের গুলিতে ১৪ জন নিহত হওয়ার পর অন্যান্য শহরেও ছড়িয়ে পড়ছে জেন জি আন্দোলন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে...

কেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বন্ধ করে নেপাল সরকার
যা থেকে আন্দোলনের শুরু কেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বন্ধ করে নেপাল সরকার

০৫:১৭ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবার

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর নেপালজুড়ে সহিংস বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। এরই মধ্যে বেশ কিছু হতাহতের খবর সামনে এসেছে। রাজধানী কাঠমান্ডুতে সেনা মোতায়েনের পাশাপাশি জারি করা হয়েছে কারফিউ...

রাজধানী ছাড়িয়ে দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে নেপালের জেন জি আন্দোলন
রাজধানী ছাড়িয়ে দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে নেপালের জেন জি আন্দোলন

০৪:৩৯ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবার

এরই মধ্যে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পোখারা, বিরাটনগর, বুটওয়াল, ঝাপা, চিতওনসহ বিভিন্ন শহর...

নেপালে জেন জি আন্দোলনে পুলিশের গুলি, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৪
নেপালে জেন জি আন্দোলনে পুলিশের গুলি, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৪

০৪:৩২ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবার

নেপালে জেন জি আন্দোলনে পুলিশ-বিক্ষোভকারী সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৪ জনে পৌঁছেছে। বিভিন্ন হাসপাতালের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে...

ছাত্র-জনতার বিক্ষোভে উত্তপ্ত নেপাল, রাজধানীতে সেনা মোতায়েন
ছাত্র-জনতার বিক্ষোভে উত্তপ্ত নেপাল, রাজধানীতে সেনা মোতায়েন

০৪:০৬ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবার

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিক্ষোভকারীরা নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করে ফেডারেল পার্লামেন্ট প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়ার পর সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়...

নেপালে কেন ছড়িয়ে পড়েছে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ
নেপালে কেন ছড়িয়ে পড়েছে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ

০৪:০৬ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবার

সরকারবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল দক্ষিণ এশিয়ার দেশ নেপাল। ছাত্রজনতার অব্যাহত বিক্ষোভের মুখে এরই মধ্যে দেশটির রাজধানী কাঠমান্ডুর গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে করাফিউ জারি করা হয়েছে। মোতায়েন করা হয়েছে সেনাবাহিনী...

নেপালে জেন জি আন্দোলনে নিহত ৮, তীব্র হচ্ছে সংঘাত
নেপালে জেন জি আন্দোলনে নিহত ৮, তীব্র হচ্ছে সংঘাত

০৪:০০ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবার

নেপালে জেন জি আন্দোলনে পুলিশ-বিক্ষোভকারী সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা বেড়ে আটজনে পৌঁছেছে। আন্দোলনে শতাধিক বিক্ষোভকারী, সাংবাদিক...

নেপালে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে তারকাদের সমর্থন
নেপালে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে তারকাদের সমর্থন

০৩:৪৭ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবার

তরুণদের এ বিক্ষোভে প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছেন দেশটির খ্যাতিমান শিল্পী ও বিনোদন জগতের তারকারাও...

নেপালে জেন জি বিক্ষোভে পুলিশের গুলি, নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৬
নেপালে জেন জি বিক্ষোভে পুলিশের গুলি, নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৬

০৩:৩৯ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবার

নেপালে জেন জি বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ছয়জনে পৌঁছেছে। সিভিল হাসপাতাল ও ন্যাশনাল ট্রমা সেন্টারে চিকিৎসাধীন...

বিক্ষোভে উত্তাল নেপাল, পার্লামেন্টে ঢুকে পড়েছে ছাত্র-জনতা
বিক্ষোভে উত্তাল নেপাল, পার্লামেন্টে ঢুকে পড়েছে ছাত্র-জনতা

০৩:৩২ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবার

তরুণ প্রজন্মের বিক্ষোভে এবার উত্তাল নেপাল। সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) কাঠমান্ডুর নতুন বাণেশ্বরে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনায় অন্তত একজন নিহত হয়েছেন...

নেপালের রাজধানীতে কারফিউ জারি
নেপালের রাজধানীতে কারফিউ জারি

০৩:২৭ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবার

সরকারি দুর্নীতি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিষেধাজ্ঞার কারণে ছাত্রজনতার বিক্ষোভের মুখে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে কারফিউ জারি করা হয়েছে...

নেপালে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভে পুলিশের গুলি, নিহত ১
নেপালে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভে পুলিশের গুলি, নিহত ১

০৩:১৭ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবার

নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর নিউ বানেশ্বরে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে একজন নিহত হয়েছেন। সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দেশটির...

ছবিতে নেপালের বিক্ষোভ

ছবিতে নেপালের বিক্ষোভ

০৩:৪১ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, মঙ্গলবার

নেপালের রাস্তাঘাট এখন এক অচেনা রঙে ভরে উঠেছে-উচ্চস্বরে চিৎকার, ব্যানার আর পতাকা হাতে মানুষ তাদের দাবির কথা জানাচ্ছে। ছবির প্রতিটি ফ্রেম যেন জানাচ্ছে, শান্ত পথেই কতটা উত্তেজনা ও প্রতিবাদ জাগতে পারে। এ বিক্ষোভ কেবল সংখ্যার কথা নয়, বরং মানুষের আশা, ক্ষোভ ও সংগ্রামের ছবি, যা ক্যামেরার লেন্সে জীবন্ত হয়ে ওঠেছে। ছবি: এএফপি ও কাঠমান্ডু পোস্ট

 