মরক্কোয় ‘জেন জি’ বিক্ষোভে সহিংসতা, ২৪০০ জনকে অভিযুক্ত

মরক্কোয় ‘জেন জি’ বিক্ষোভে সহিংসতা, ২৪০০ জনকে অভিযুক্ত
মরক্কো সরকার সাম্প্রতিক সহিংস জেন জি বিক্ষোভের ঘটনায় ২ হাজার ৪৮০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে। দেশটির ইতিহাসে অন্যতম বড় রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই এমন খবর সামনে এসেছে।
সরকারি তথ্য অনুযায়ী, অভিযুক্তদের মধ্যে ১ হাজার ৪৭৩ জন এখন হেফাজতে আছেন এবং বিচার শুরুর অপেক্ষায়। তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের মধ্যে রয়েছে বিদ্রোহে অংশগ্রহণ, সরকারি কর্মকর্তার ওপর হামলা, সরকারি কাজে বাধা সৃষ্টি ও অপরাধে প্ররোচনা দেওয়া ইত্যাদি।
বিক্ষোভগুলোর সূত্রপাত হয় ‘জেনজি ২১২’ নামে এক তরুণদের সংগঠন যখন সরকারি সেবার দুরাবস্থা ও প্রশাসনের ব্যয়ের অগ্রাধিকারের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে আন্দোলন গড়ে তোলে। তারা অভিযোগ করে, সরকার খেলাধুলার অবকাঠামো নির্মাণে বিপুল অর্থ ব্যয় করলেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের মতো মৌলিক খাতগুলো উপেক্ষা করছে।
যদিও সংগঠকরা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের আহ্বান জানিয়েছিলেন, কিছু শহরে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। এতে ৩ জন নিহত, অনেকে আহত হন এবং দোকানপাট ও যানবাহনের ক্ষতি হয়।
মানবাধিকার সংস্থাগুলো সরকারের কঠোর অবস্থানের সমালোচনা করলেও, রাষ্ট্রপক্ষ জানায়, নিরাপত্তা বাহিনীর হস্তক্ষেপ আইনসঙ্গতভাবেই করা হয়েছে।
সরকারের গ্রেফতার অভিযানে মানবাধিকার সংগঠনগুলো উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। মরক্কান অ্যাসোসিয়েশন ফর হিউম্যান রাইটস এ গ্রেফতারগুলোকে এলোমেলো ও অন্যায্য বলে উল্লেখ করেছে, আর জেন জি ২১২ নামের সংগঠন আন্দোলনকারীদের মুক্তির দাবি জানিয়েছে।
হিউম্যান রাইটস ওয়াচের সহযোগী পরিচালক হানান সালাহ বলেছেন, তরুণদের ভবিষ্যতের ন্যায্য সুযোগ চাওয়ার জবাব গুলি ও দমননীতিতে দেওয়া যায় না।
গ্রেফতার হওয়াদের মধ্যে রয়েছেন জনপ্রিয় র্যাপার হামজা রায়েদ, যিনি গত মাসে কাসাব্লাঙ্কা থেকে আটক হন। তার গানে প্রায়ই রাজনীতি ও তরুণদের ক্ষোভের প্রকাশ থাকে।
এদিকে সোমবার রাজধানীতে তিনজন অভিযুক্ত আদালতে হাজির হন। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ—সরকারি সংস্থাকে অপমান করা ও অপরাধে প্ররোচনা দেওয়া। তারা জাতীয় ফুটবল দলের জার্সিতে প্রতিবাদী স্লোগান মুদ্রণ করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। দোষী প্রমাণিত হলে তাদের পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে।
সূত্র: সিএনএন
এমএসএম