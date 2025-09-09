দুধের মান নিয়ন্ত্রণ থেকে খামারিদের সহায়তা, সব দেখবে ডেইরি বোর্ড০২:১৪ পিএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বুধবার
ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড গঠন নিয়ে দুগ্ধশিল্প সংশ্লিষ্টদের দীর্ঘদিনের দাবি এবার আলোর মুখ দেখেছে। দেশজুড়ে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, মান নির্ধারণ...
ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড কী কী কাজ করবে?০৩:০৩ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫, রোববার
সুষম খাদ্য হিসেবে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, মান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ, বাজারজাতকরণ এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য...
ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড গঠন, ১ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর১১:১৫ এএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫, রোববার
বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। আগামীকাল ১ সেপ্টেম্বর থেকে এটি কার্যকর হবে...
সংকটের মুখে সম্ভাবনার দুগ্ধশিল্প০১:০২ পিএম, ০১ জুন ২০২৪, শনিবার
বিশ্বের অনেক দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে দুগ্ধশিল্প। বাংলাদেশেও এ খাতটি ব্যাপক সম্ভাবনাময়। তবে এ শিল্পে সফলতা অর্জনে চ্যালেঞ্জও কম নয়। দেশে দুধের উৎপাদন বাড়লেও মাথাপিছু প্রাপ্যতা এখনো অনেক কম...
টানা তিনবার সেরা করদাতা প্রাণ ডেইরি০২:০২ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৩, বুধবার
সেরা করদাতার সম্মাননা পেয়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগ্রুপ প্রাণ-আরএফএলের সহযোগী প্রতিষ্ঠান প্রাণ ডেইরি লিমিটেড। খাদ্য ও আনুষঙ্গিক ক্যাটাগরিতে প্রাণ ডেইরিকে এ সম্মাননা দেয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)...
দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন বাড়াতে ‘ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড’ বিল পাস০৭:৫৭ পিএম, ২৫ অক্টোবর ২০২৩, বুধবার
দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, মান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণে বোর্ড প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড বিল–২০২৩ পাস হয়েছে...
মানসম্মত দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনে হচ্ছে ‘ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড’০৪:২০ পিএম, ১০ এপ্রিল ২০২৩, সোমবার
ডেইরি খাতকে সাপোর্ট দেওয়া এবং মানসম্মত দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ‘বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড’ গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০২৩’ এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন...
ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড করতে আইনের খসড়া অনুমোদন মন্ত্রিসভায়০৪:২৮ পিএম, ১৪ নভেম্বর ২০২২, সোমবার
খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে একটা বোর্ড (বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড) গঠন করছে সরকার। এজন্য ‘বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০২২’ এর খসড়া নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা...
মোট চাহিদার দুই-তৃতীয়াংশ দুধ সরবরাহ করছেন দেশি উদ্যোক্তারা০৪:২৩ পিএম, ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০, বুধবার
দেশের দুগ্ধ শিল্প বিকাশে সরকারি-বেসরকারি খাত থেকে ঋণ সুবিধাসহ সম্প্রসারণ সেবা ও ন্যায্যমূল্যে বাজারে দুধ বিক্রি নিশ্চিতের দাবি জানিয়েছেন দুগ্ধ খামারিরা...
শাস্তির বিধান রেখে চূড়ান্ত হচ্ছে ‘ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড’০৮:৫২ এএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯, বুধবার
জাতীয়ভাবে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নিরাপদ খাদ্য হিসেবে দুধের সরবরাহ নিশ্চিত করতে ‘বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড’ করতে যাচ্ছে সরকার। এজন্য ‘বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৯’ এর খসড়া তৈরি করেছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়...
ডেইরি বোর্ড ও নীতি সহায়তার অভাবে বাধাগ্রস্ত পশুখাত উন্নয়ন১১:০০ পিএম, ২৬ আগস্ট ২০১৭, শনিবার
পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত একটি ডেইরি বোর্ড গঠনের মাধ্যমেই দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বাংলাদেশে দুধ ও মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব...