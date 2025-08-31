  2. অর্থনীতি

ডেইরি উন্নয়ন বোর্ডের কাজ কী?

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:০৩ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
ডেইরি উন্নয়ন বোর্ডের কাজ কী?
ফাইল ছবি

সুষম খাদ্য হিসেবে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, মান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ, বাজারজাতকরণ এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ‘বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড’ গঠন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। আগামীকাল সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) থেকে এটি কার্যকর হবে। একই দিন থেকে ‘বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০২৩’ কার্যকর ঘোষণা করেছে সরকার।

সম্প্রতি এ বিষয়ে দুটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। পরে প্রজ্ঞাপন দুটি গেজেটে প্রকাশিত হয়। এর আগে ২০২৩ সালের ১৩ নভেম্বর ‘বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০২৩’ জারি করে সরকার।

বোর্ডের কার্যাবলি

বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইনের ৯ ধারায় বোর্ডের ১৩টি কার্যাবলি উল্লেখ করা হয়েছে। কার্যাবলিগুলো নিচে দেওয়া হলো:

১. বাণিজ্যিকভাবে ডেইরি খামার স্থাপন, উন্নত ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপদ খাদ্য হিসেবে দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনের পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ;

২. দুগ্ধ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, শীতলীকরণ এবং দুগ্ধজাত পণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপনে তালিকাভুক্তি প্রদান;

৩. ডেইরি সংক্রান্ত বিষয়ে বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সুবিধা প্রদানের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ প্রদান;

৪. ডেইরি স্বাস্থ্য, দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ বা অনুরূপ বিষয়ে প্রচারণা ও প্রণোদনা প্রদান;

আরও পড়ুন

৫. দুগ্ধ খামার বা দুগ্ধ শিল্পাঞ্চল সৃষ্টিতে উদ্যোগ গ্রহণ, দুধ উৎপাদনে উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং সমবায় ভিত্তিতে খামার স্থাপনের উৎসাহ ও পরিবেশ সৃষ্টি;

৬. সমবায় পর্যায়ে দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঋণ প্রদান ও আদায় এবং এ বিষয়ে সমবায়ভিত্তিক উদ্যোগে সহায়তা প্রদান;

ডেইরি উন্নয়ন বোর্ডের কাজ কী?

৭. দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার সৃষ্টি, অবকাঠামো তৈরি ও ব্যবস্থাপনা;

৮. নিরাপদ খাদ্য হিসেবে দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্যের শ্রেণিভিত্তিক মান নির্ধারণ, মান যাচাইয়ের জন্য নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা, পরিদর্শন এবং মান নিয়ন্ত্রণ বা নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৯. সরকার কর্তৃক স্বীকৃত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে দুধ উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকারী উদ্যোক্তাদের পুঁজি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;

১০. দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্যের ওপর বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহ, গ্রন্থনা এবং সরকারের কাছে প্রতিবেদন আকারে প্রেরণ;

১১. দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন সংশ্লিষ্ট খামার ও শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন, পরিচালনা ও বাস্তবায়ন;

১২. ডেইরি বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, উৎসাহ, প্রণোদনা ও সহায়তা প্রদান; এবং

১৩. সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য কোনো দায়িত্ব বা নির্দেশনা পালন।

তালিকাভুক্তি

বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইনের ১১ ধারা অনুযায়ী দুগ্ধ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, শীতলীকরণ ও দুগ্ধজাত পণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানকে বোর্ডের কাছ থেকে তালিকাভুক্ত হতে হবে।

ডেইরি উন্নয়ন বোর্ডের কাজ কী?

তালিকাভুক্ত দুগ্ধ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, শীতলীকরণ ও দুগ্ধজাত পণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান সরকার, বা ক্ষেত্রমতো, বোর্ড কর্তৃক, সময় সময় প্রদত্ত আর্থিক প্রণোদনা, ঋণ, অনুদান, কারিগরি সুবিধা বা অনুরূপ অন্য কোনো সুবিধাদি গ্রহণ করতে পারবে।

তালিকাভুক্তির আবেদন, দাখিল করা কাগজ, ফি, সনদ ও শর্তসহ আনুষঙ্গিক বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে বলে আইনে উল্লেখ করা আছে।

আরও পড়ুন

দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্যের মান নির্ধারণ-নিয়ন্ত্রণ

বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইনের ১২ ধারায় বলা আছে, বোর্ড অন্য কোনো আইনের অধীন গৃহীত ব্যবস্থা ক্ষুণ্ন না করে, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্যের মান নির্ধারণ, নিয়ন্ত্রণ ও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

বোর্ড প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদনস্থল, মজুতাগার, প্রক্রিয়াকরণ কারখানা ও বাজার পরিদর্শন এবং দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্যের নমুনা সংগ্রহ করাতে পারবে।

সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা করে তাতে সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত মান নিশ্চিত করা হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হলে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বোর্ড বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করতে পারবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এমএমএআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।