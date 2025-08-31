ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড গঠন, ১ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর

ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড গঠন, ১ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর
বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। আগামীকাল সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) থেকে এটি কার্যকর হবে। একই দিন থেকে ‘বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০২৩’ কার্যকর ঘোষণা করেছে সরকার।
সম্প্রতি এ বিষয়ে দুটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। পরে প্রজ্ঞাপন দুটি গেজেটে প্রকাশিত হয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সরকার ‘বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০২৩’ এর ধারা ১ এর উপ-ধারা (২) এ দেওয়া ক্ষমতাবলে ১ সেপ্টেম্বর তারিখকে এই আইন কার্যকর হওয়ার তারিখ হিসেবে নির্ধারণ করলো।
অন্য প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সরকার ‘বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০২৩’ এর ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এ দেওয়া ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করলো। এটা ১ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হবে।
সুষম খাদ্য হিসেবে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, মান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ, বাজারজাতকরণ এবং এ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ২০২৩ সালের ১৩ নভেম্বর ‘বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০২৩’ জারি করে সরকার।
নতুন ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড দেশের দুধ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ এবং বাজার ব্যবস্থাপনা আরও গতিশীল করতে ভূমিকা রাখবে। সরকারের লক্ষ্য হলো স্থানীয় দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি, খামারিদের ন্যায্য দাম নিশ্চিত করা এবং ভোক্তাদের কাছে নিরাপদ দুধ পৌঁছে দেওয়া।
এর আগে ২০২৩ সালের ১০ এপ্রিল ‘বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০২৩’ এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা।
পরে তৎকালীন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে আইনটির খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়। আইনটির খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই আইন দিয়ে বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড নামে একটি বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হবে।
তিনি জানান, এ বোর্ডের মূল কাজ হবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবাদিপশু লালন-পালন, চিকিৎসাসেবা প্রদান এবং মানসম্মত দুধ উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পরামর্শ ও কারিগরি সহযোগিতা দেওয়া। এই বোর্ডের কাজ হবে ডেইরি ও ডেইরি পণ্যের গুণগত মান নির্ধারণ, টেকনিক্যাল সাপোর্ট দেওয়া, এই সেক্টর ডেভেলপমেন্টের জন্য পরামর্শ দেওয়া ও সাপোর্ট করা।
মাহবুব হোসেন বলেন, ডেইরি পণ্যের ব্যবসা করতে হলে এখানে (ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড) নিবন্ধিত হতে হবে। নিবন্ধন ছাড়া ব্যবসা করা যাবে না। এমন বিধান আইনে রাখা হয়েছে। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে যারা দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন করবেন তাদের সবাইকে এই বোর্ডের আওতায় আসতে হবে।
তৎকালীন মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেছিলেন, সাম্প্রতিককালে আমাদের মাংস উৎপাদনে যে অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে, ঠিক একইভাবে ডেইরি ক্ষেত্রে আমরা তার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছি। সেক্ষেত্রে ডেইরি খাতে যে ব্যবস্থাপনা আছে, সেটি উন্নত করা দরকার। এখানে আরও সাপোর্ট দেওয়া দরকার। সে জন্য এই বোর্ড গঠন করা হয়েছে। এই বোর্ডের একটা পরিচালনা পর্ষদ থাকবে। প্রধান নির্বাহী থাকবেন। নিজস্ব তহবিল থাকবে। বোর্ডের চেয়ারম্যান হবেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী। আর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য থাকবেন ১৯ জন।
