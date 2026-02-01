মার্কিন হামলার শঙ্কা ‘হুমকির পরিবেশে’ নয়, ‘ন্যায্য’ আলোচনার জন্য প্রস্তুত ইরান০৮:৩৯ এএম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, শনিবার
ইরানের প্রতিরক্ষা ও ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা কোনো অবস্থাতেই আলোচনার বিষয় হবে না...
ইরানে হামলা চালাতে আকাবা উপসাগরে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন০৭:১৮ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬, শুক্রবার
আঞ্চলিক উত্তেজনা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দর নগরী ইলাতের ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত আকাবা উপসাগরে যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করছে যুক্তরাষ্ট্র...
পারমাণবিক হুমকি নেই, তবুও ইরানে হামলার পরিকল্পনা ট্রাম্পের০৭:০৩ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬, শুক্রবার
ইরান উচ্চমাত্রার ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ পুনরায় শুরু করেছে বা পারমাণবিক ওয়ারহেড তৈরির দিকে এগিয়েছে-এমন প্রমাণ খুবই কম...
মার্কিন হামলা এড়াতে তুরস্ক সফরে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী০৩:৫২ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬, শুক্রবার
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) সকালে তিনি ইস্তাম্বুল শহরে পৌঁছেছেন। ধারণা করা হচ্ছে, মার্কিন হামলা এড়াতে চুক্তি নিয়ে আলোচনার জন্যেই এমন হঠাৎ সফর...