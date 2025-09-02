ফুটওভার ব্রিজ যেন ‘ছোট্ট শপিংমল’
০১:৪০ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবার

যমুনা ফিউচার পার্কের সামনে ফুটওভার ব্রিজ এখন কেবল রাস্তা পার হওয়ার মাধ্যম নয়-এ যেন সাধারণ মানুষের ছোট্ট শপিংমল। এখানে আছে সাধ্যের ভেতর স্বপ্ন, আছে বিক্রেতাদের সংগ্রামের গল্প, আর আছে ক্রেতাদের ক্ষণিকের আনন্দ...

ফুটওভার ব্রিজ ব্যবহারে ট্র্যাফিক পুলিশের মাইকিং
০৯:১২ এএম, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, বুধবার

ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা পারাপার বন্ধে সড়কে মাইকিং শুরু করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন ট্র্যাফিক পুলিশের উত্তর বিভাগ। বুধবার রাজধানীর বনানীতে এ চিত্র দেখা...

নিউমার্কেটের ফুট ওভারব্রিজে চলাটাই দায়
০২:১১ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০১৬, শনিবার

রাজধানীর ব্যস্ততম এলাকা নিউমার্কেট। পথচারীদের চলাচলের জন্য সেখানে রয়েছে দুটি ফুট ওভারব্রিজ। একটি নিউমার্কেট ও গাউছিয়ার মধ্যে সেতুবন্ধন...

২৪ ঘণ্টায় ২৪ জনও ব্যবহার করে না বাড্ডা ফুটওভার ব্রিজ
১১:৩৩ এএম, ৩০ জানুয়ারি ২০১৬, শনিবার

জনদুর্ভোগ কমানোর লক্ষ্যে ফুটওভার ব্রিজটি নির্মাণ করা হলেও ২৪ ঘণ্টায় অন্তত ২৪জন পথচারীও ব্যবহার করছেন না এটি। প্রয়োজন না থাকলেও ব্যক্তিস্বার্থে ফুটওভার ব্রিজটি নির্মাণ করা হয়েছে বলে মনে করছেন অনেকে

নতুন রূপে কমলাপুর ফুট ওভারব্রিজ
১০:৩৭ এএম, ৩০ জানুয়ারি ২০১৬, শনিবার

কিছু দিন আগেও কমলাপুর ফুটও ভারব্রিজের চিত্র ছিল অনেকটাই হাট-বাজারের মত। সবজি, মাছ, তরকারি, ফল,হাড়ি-পাতিল, জামা-কাপড় বিক্রি থেকে শুরু করে মানুষের ওজন মাপার সার্ভিসও পর্যন্ত পাওয়া যেত সেখানে।

ফুটওভার ব্রিজের দোকানে কি আছে আপনার জন্য?

০২:৩৩ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবার

ঢাকার ব্যস্ত সড়ক পেরোতে যখন ফুটওভার ব্রিজে উঠবেন, তখনই চোখে পড়বে এক ভিন্ন জগত। সামান্য জায়গা জুড়ে সাজানো রঙিন পসরা কোথাও ঝুলছে ট্রাভেল ব্যাগ, কোথাও সারি সারি কসমেটিকস, আবার অন্য কোণে ছোট্ট ফ্যান বা সফট টয়। ব্রিজ পার হতে হতে মনে হবে, যেন হঠাৎই ঢুকে পড়েছেন এক মিনি শপিংমলে, যেখানে দামও সাধ্যের মধ্যে, আর পণ্যও হাতের নাগালে। তাড়াহুড়ো করা পথচারীর জন্য দরকারি জিনিস যেমন আছে, তেমনি আছে শিশুদের জন্য খেলনা আর প্রিয়জনকে খুশি করার মতো টাটকা গোলাপও। এক কথায় এই ফুটওভার ব্রিজে আপনার জন্য রয়েছে চমক আর সুবিধার এক রঙিন বাজার। ছবি: জান্নাত শ্রাবণী