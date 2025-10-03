সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২ অক্টোবর ২০২৫
১০:০৭ পিএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫, বৃহস্পতিবার

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-

গাজামুখী সুমুদ ফ্লোটিলা থেকে পাকিস্তানি জামায়াতের নেতা আটক
০৮:৫০ পিএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫, বৃহস্পতিবার

বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) মুস্তাক আহমদকে গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা থেকে আটক করে ইসরায়েলি বাহিনী। তিনি গ্লোবাল সুমুদ বহরে পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন...

গাজামুখী ফ্লোটিলা থেকে আটকদের কঠোর কারাগারে রাখতে পারে ইসরায়েল
০৭:৫২ পিএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫, বৃহস্পতিবার

আটকদের পরিচয় নিশ্চিত করার পর তাদের অভিবাসন কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে ও বহিষ্কারের প্রক্রিয়া শুরু হবে। এরপর তাদের হেফাজতে নেওয়া হবে, সম্ভবত দক্ষিণ ইসরায়েলের কেতসিওত কারাগারে...

সুমুদ ফ্লোটিলার প্রতি গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের সংহতি
০৭:০২ পিএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫, বৃহস্পতিবার

ফিলিস্তিনের গাজায় ত্রাণ সরবরাহকারী জাহাজবহর ‘গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার’ প্রতি সংহতি প্রকাশ করে রাজধানীতে র‍্যালি ও সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ...

গাজামুখী সুমুদ ফ্লোটিলার জন্য আজহারীর আবেগঘন দোয়া
০৩:৫১ পিএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫, বৃহস্পতিবার

গাজামুখী মানবিক সাহায্য বহনকারী নৌবহর গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার জন্য দোয়া করেছেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় ইসলামি আলোচক মিজানুর রহমান আজহারী।...

