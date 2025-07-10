ইসরায়েল থেকে ছাড়া পেলেন ফ্লোটিলায় থাকা পাকিস্তানি জামায়াতের নেতা

ইসরায়েল থেকে ছাড়া পেলেন ফ্লোটিলায় থাকা পাকিস্তানি জামায়াতের নেতা
ইসরায়েল থেকে ছাড়া পেলেন গাজামুখী গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা অভিযান থেকে আটক পাকিস্তানি জামায়াতের নেতা মুস্তাক আহমদ। সাবেক এই সিনেটর বর্তমানে পাকিস্তান দূতাবাসের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছেন দেশটির উপ-প্রধানমন্ত্রী ইসহাক দার।
তিনি মুস্তাক আহমদদের মুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করে এক্স-এ বলেন, সাবেক সিনেটর মুস্তাক আহমদ মুক্তি পেয়েছেন এবং বর্তমানে আম্মানে পাকিস্তান দূতাবাসের নিরাপদ তত্ত্বাবধানে রয়েছেন। তিনি সুস্থ ও মনোবল দৃঢ় রয়েছে। দূতাবাস তার ইচ্ছা অনুযায়ী পাকিস্তানে ফেরার ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত।
এসময় মুস্তাক আহমেদের মুক্তির জন্য সহায়তা করা সব বন্ধু রাষ্ট্রকেও ধন্যবাদ জানান ইসহাক দার।
মুক্তির পর ভিডিও বার্তায় পাকিস্তানের সাবেক সিনেটর জানিয়েছেন, তাকে কেটজিওট জেলে বন্দি রাখা হয়েছিল, যা ইসরায়েলের নেগেভ মরুভূমিতে একটি উচ্চ নিরাপত্তা কেন্দ্র।
‘আমাদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছিল। চোখে কাপড় বেঁধে রাখা হয়েছিল, বন্দুক তাক করা ছিল। আমি অনশন করেছিলাম, কিন্তু ইসরায়েলি বাহিনী আমাদের কাছে বাতাস, পানি বা ওষুধ পৌঁছায়নি,’ বলেন তিনি।
মুস্তাক আহমদ জানান, আমরা ফিলিস্তিনের মুক্তির সংগ্রাম চালিয়ে যাবো।
এর আগে, সুইডিশ জলবায়ু কর্মী গ্রেটা থুনবার্গও একই ফ্লোটিলায় আটক থাকার সময় ইসরায়েলি হেফাজতে নির্যাতনের কথা জানিয়েছিলেন।
জর্ডানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, মঙ্গলবার ইসরায়েল থেকে ১৩১ ফ্লোটিলা কর্মী জর্ডানে পৌঁছেছেন। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, এদের মধ্যে বাহরাইন, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, ওমান, কুয়েত, লিবিয়া, পাকিস্তান, তুর্কি, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কলোম্বিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র, জাপান, মেক্সিকো, নিউজিল্যান্ড, সার্বিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও উরুগুয়ের নাগরিক রয়েছেন।
সূত্র: জিও নিউজ
