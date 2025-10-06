  2. আন্তর্জাতিক

অধিকারকর্মীদের ওপর ভয়াবহ নির্যাতন

টয়লেটের পানি পান করে থাকতে হয়েছে ফ্লোটিলার যাত্রীদের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:২৮ পিএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
টয়লেটের পানি পান করে থাকতে হয়েছে ফ্লোটিলার যাত্রীদের
গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার অধিকারকর্মীদের নির্যাতন/ ছবি: এএফপি

গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার অধিকারকর্মীদের ওপর ভয়াবহ নির্যাতন চালিয়েছে ইসরায়েলি সেনারা। ত্রাণ নিয়ে গাজা অভিমুখে যাওয়ার সময় ফ্লোটিলার নৌবহর থেকে আটক করা অধিকারকর্মীদের ওপর চরম নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়েছে এবং কয়েকদিন ধরে তাদের কোনো খাবার দেওয়া হয়নি।

আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি সেনাদের কাছ থেকে ছাড়া পাওয়ার পর গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার অধিকারকর্মীরা তাদের ওপর হওয়া ভয়ংকর নির্যাতনের ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

অধিকারকর্মীরা জানিয়েছেন, তাদের হাঁটুতে ভর দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকতে হয়েছে। তাদের মারধর করা হয়েছে এবং কয়েকদিন ধরে তারা কিছু খেতে পাননি। এমনকি তারা টয়লেটের পানি খেতে বাধ্য হয়েছেন।

গত বুধবার থেকে শুক্রবারের মধ্যে ফ্লোটিলায় অংশগ্রহণকারী প্রায় ৪৫০ জনকে গ্রেফতার করে ইসরায়েলি বাহিনী। ফ্লোটিলার জাহাজগুলো নৌ অবরোধ ভেঙে অবরুদ্ধ গাজায় ফিলিস্তিনিদের কাছে প্রতীকী পরিমাণ মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছিল।

রোববার (৫ অক্টোবর) রোমের ফিউমিসিনো বিমানবন্দরে ফিরে আসার সময় ইতালির অধিকারকর্মী সিজার তোফানি বলেন, আমাদের সাথে ভয়াবহ আচরণ করা হয়েছে ... হয়রানি করা হয়েছে।

ইতালির ইউনিয়ন অব ইসলামিক কমিউনিটির সভাপতি ইয়াসিন লাফ্রাম অধিকারকর্মীদের সঙ্গে মিলান মালপেনসা বিমানবন্দরে অবতরণ করেন, তিনি করিয়ের ডেলা সেরা সংবাদপত্রকে বলেন, তারা আমাদের সঙ্গে সহিংস আচরণ করেছে, আমাদের দিকে অস্ত্র তাক করেছে এবং এটি আমাদের জন্য একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। নিজেদের গণতান্ত্রিক দেশ বলে যে রাষ্ট্র দাবি করে, সেখানে এমন আচরণ মেনে নেওয়া যায় না।

শনিবার রাতে ফিউমিসিনো বিমানবন্দরে অবতরণকারী ইতালির সাংবাদিক সাভারিও টমাসি বলেন, ইসরায়েলি সৈন্যরা ওষুধ আটকে রেখেছে এবং আটক কর্মীদের সঙ্গে ‌‘বানরের মতো’ আচরণ করেছে।

তিনি বলেন, ইসরায়েলি রক্ষীরা সুইডিশ জলবায়ুবিষয়ক আন্দোলনকর্মী গ্রেটা থানবার্গ, নেলসন ম্যান্ডেলার নাতি ম্যান্ডলা ম্যান্ডেলা এবং বেশ কয়েকজন ইউরোপীয় আইন প্রণেতাসহ আটক কর্মীদের নিয়ে হাসি-তামাসা করছিল। অথচ সেখানে হাসার মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি। ইতালির সাংবাদিক লরেঞ্জো ডি’আগোস্তিনো বলেন, ইসরায়েলিরা তার জিনিসপত্র এবং অর্থ চুরি করেছে।

শনিবার ইসরায়েল থেকে নির্বাসিত হওয়ার পর তুরস্কের ইস্তাম্বুল বিমানবন্দরে পৌঁছানোর সময় বার্তা সংস্থা এপির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, আটক কর্মীদের ওপর কুকুর লেলিয়ে দিয়ে ভয় দেখানো হয়েছে। ইসরায়েলি সেনারা বন্দিদের দিকে বন্দুকের লেজার লাইট তাক করে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

পাওলো ডি মন্টিস নামের আরেক অধিকারকর্মী নিরাপত্তারক্ষীদের খুবই নিষ্ঠুর আচরণের শিকার হওয়ার অভিযোগ করেছেন। তাকে জিপ টাই দিয়ে হাত আটকে রেখে ঘন্টার পর ঘন্টা একটি প্রিজন ভ্যানে আটকে রাখা হয়েছিল।

তিনি বলেন, আমাকে তাদের মুখের দিকে তাকাতে দেওয়া হয়নি। সবসময় মাথা নিচু করে থাকতে হতো এবং যখন আমি ওপরের দিকে তাকাই, তখন একজন ... এসে আমাকে ঝাঁকালো এবং মাথার পেছনে থাপ্পড় মারল। তারা আমাদের চার ঘন্টা হাঁটু গেড়ে থাকতে বাধ্য করেছিল।

অপরদিকে মালয়েশিয়ার অভিনেত্রী ও গায়িকা দুই বোন হেলিজা হেলমি ও হাজওয়ানি হেলমি বলেন, ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে আটক হওয়ার সময় তাদের সঙ্গে হওয়া ‘নিষ্ঠুর’ আচরণের বর্ণনা দিয়েছেন।

তারা বলেন, আপনি কি কল্পনা করতে পারেন যে, আমরা টয়লেটের পানি পান করেছি? কিছু লোক খুব, খুব অসুস্থ ছিল, কিন্তু তারা (ইসরায়েলিরা) বলছিল, তারা কি মারা গেছে? যদি না হয়, তাহলে এটা আমার সমস্যা নয়। শনিবার ইস্তাম্বুলে অবতরণের পর হাজওয়ানি আনাদোলু সংবাদমাধ্যমকে বলেন, তারা খুব, খুব নিষ্ঠুর মানুষ।

হেলিজা কয়েকদিন ধরে না খেয়ে থাকার কথাও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি গত ১ অক্টোবর খেয়েছিলাম। গত কয়েকদিনের মধ্যে আজ আমার প্রথম খাবার। তিনি বলেন, তিন দিন ধরে আমি খাইনি, কেবল টয়লেট থেকে পান করেছি।

ফ্লোটিলা থেকে আটক হওয়ার পর ছাড়া পাওয়া অধিকারকর্মীরা এর আগে অভিযোগ করেছিলেন, জলবায়ুবিষয়ক আন্দোলনকর্মী গ্রেটা থুনবার্গকে নির্যাতন করা হয়েছে। তারা বলেছিলেন, গ্রেটাকে মাটিতে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, ইসরায়েলি পতাকায় চুমু খেতে বাধ্য করা হয়েছে এবং মিথ্যা প্রচারণার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

টিটিএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।