  2. আন্তর্জাতিক

ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল ইউরোপ, লন্ডনে গ্রেফতার ৪৪২

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৩৬ পিএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল ইউরোপ, লন্ডনে গ্রেফতার ৪৪২
ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল ইউরোপ/ ছবি: আনাদোলু এজেন্সি

গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যা ও গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা আটকানোর প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে ইউরোপ। যুক্তরাজ্য, ইতালি, পর্তুগাল, স্পেনের বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ করেছে লাখো মানুষ। শনিবার (৪ অক্টোবর) লন্ডনে হওয়া বিক্ষোভে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটেছে এবং কমপক্ষে ৪৪২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার শহরে ইহুদি উপাসনালয়ে হামলায় দুইজন নিহত হওয়ায় দেশটিতে সব ধরনের জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তবে নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে বিক্ষোভের ডাক দেয় লন্ডনের নিষিদ্ধ সংগঠন ‘প্যালেস্টাইন অ্যাকশন’। বিক্ষোভ ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিক্ষোভকারীদের গ্রেফতার করা হয়।

আরও পড়ুন>>
ট্রাম্পের আহ্বান অগ্রাহ্য করে গাজায় ফের ইসরায়েলের হামলা, নিহত অন্তত ৭০
ইসরায়েলে গ্রেটা থুনবার্গসহ ফ্লোটিলা কর্মীদের ভয়াবহ নির্যাতনের অভিযোগ
গাজা থেকে সেনা প্রত্যাহার-বোমা হামলা বন্ধে ইসরায়েলের সম্মতি

গাজায় গণহত্যার প্রতিবাদে এদিন আয়ারল্যন্ডের রাজধানী ডাবলিনেও বিক্ষোভ হয়েছে। এসময় বিক্ষোভে অংশ নেওয়া হাজারও মানুষ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের দাবি জানান। জানা গেছে, গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা নৌবহর থেকে আটক করা মানবাধিকার কর্মীদের মধ্যে ১৬ জন আইরিশ নাগরিক রয়েছেন।

এদিকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে স্পেনের বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ করেছে হাজার হাজার ছাত্র-জনতা। দেশটির সাধারণ নাগরিকের সঙ্গে সহমত জানিয়ে হাজারও শিক্ষার্থী ক্লাস বর্জন করে রাস্তায় নেমে আসে। সবচেয়ে বেশি বিক্ষোভ হয়েছে বার্সেলোনা শহরে। পুলিশের ধারণা, ৭০ হাজারের বেশি মানুষ এ বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন।

শুক্রবার (৩ অক্টোবর) ইতালিতে ব্যাপক আন্দোলন হয়েছে যেখানে বিশ লাখের বেশি মানুষ অংশ নেয়। ‘স্টপ দ্য ওয়ার ইন গাজা’ শ্লোগানে রাজধানী রোমসহ দেশটির বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ হয়েছে।

সূত্র : আল-জাজিরা
কেএম/কেএএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।