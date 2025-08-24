রাকসুর নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম
রাকসুর নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম

১০:৩৫ এএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫, রোববার

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন-২০২৫ এর নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের...

ভোটে সরগরম ঢাবি-রাবি-জাবি, 'ছাত্রসংসদ' আইনই নেই ৪৬ বিশ্ববিদ্যালয়ে
ভোটে সরগরম ঢাবি-রাবি-জাবি, ‘ছাত্রসংসদ’ আইনই নেই ৪৬ বিশ্ববিদ্যালয়ে

০৯:০৪ এএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫, রোববার

দীর্ঘদিন পর ভিন্ন এক পরিবেশে ছাত্রসংসদ নির্বাচনের আমেজে উৎসবমুখর এ তিন ক্যাম্পাস। কিন্তু ছাত্রসংসদ ছিল, একাধিকবার নির্বাচনও হয়েছে—এমন চারটি ক্যাম্পাস…

রোববার থেকে রাকসুর মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু
রোববার থেকে রাকসুর মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু

০৮:২৮ পিএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫, শনিবার

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হবে রোববার (২৪ আগস্ট...

পদত্যাগ করেছেন রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার
পদত্যাগ করেছেন রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার

০৭:৫৯ পিএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫, শনিবার

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট এ ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন-২০২৫ এর প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক ড. এম আমজাদ হোসেন...

রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে পিএসসিতে নিয়োগ, ভোট নিয়ে শঙ্কা
রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে পিএসসিতে নিয়োগ, ভোট নিয়ে শঙ্কা

১২:৩৮ এএম, ২১ আগস্ট ২০২৫, বৃহস্পতিবার

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর। এ নির্বাচন ঘিরে ক্যাম্পাস সরগরম। তফসিল অনুযায়ী- বুধবার (২০ আগস্ট) থেকে রাকসুর মনোনয়নপত্র বিতরণের কথা ছিল...

রাকসুর সর্বশেষ নির্বাচনে নেতৃত্বে ছিলেন যারা
রাকসুর সর্বশেষ নির্বাচনে নেতৃত্বে ছিলেন যারা

০৭:৫৫ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫, বুধবার

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) তিন দশকেরও বেশি সময় পর কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ১৯৮৯ সালের পর থেকে...

