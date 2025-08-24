রাকসুর নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম১০:৩৫ এএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫, রোববার
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন-২০২৫ এর নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের...
ভোটে সরগরম ঢাবি-রাবি-জাবি, ‘ছাত্রসংসদ’ আইনই নেই ৪৬ বিশ্ববিদ্যালয়ে০৯:০৪ এএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫, রোববার
দীর্ঘদিন পর ভিন্ন এক পরিবেশে ছাত্রসংসদ নির্বাচনের আমেজে উৎসবমুখর এ তিন ক্যাম্পাস। কিন্তু ছাত্রসংসদ ছিল, একাধিকবার নির্বাচনও হয়েছে—এমন চারটি ক্যাম্পাস…
রোববার থেকে রাকসুর মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু০৮:২৮ পিএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫, শনিবার
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হবে রোববার (২৪ আগস্ট...
পদত্যাগ করেছেন রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার০৭:৫৯ পিএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫, শনিবার
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট এ ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন-২০২৫ এর প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক ড. এম আমজাদ হোসেন...
রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে পিএসসিতে নিয়োগ, ভোট নিয়ে শঙ্কা১২:৩৮ এএম, ২১ আগস্ট ২০২৫, বৃহস্পতিবার
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর। এ নির্বাচন ঘিরে ক্যাম্পাস সরগরম। তফসিল অনুযায়ী- বুধবার (২০ আগস্ট) থেকে রাকসুর মনোনয়নপত্র বিতরণের কথা ছিল...
রাকসুর সর্বশেষ নির্বাচনে নেতৃত্বে ছিলেন যারা০৭:৫৫ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫, বুধবার
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) তিন দশকেরও বেশি সময় পর কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ১৯৮৯ সালের পর থেকে...