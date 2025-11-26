রুয়ার উদ্যোগে রাবিতে চালু হলো ৫ ই-কার

রুয়ার উদ্যোগে রাবিতে চালু হলো ৫ ই-কার
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের (রুয়া) উদ্যোগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) ক্যাম্পাসে চালু হয়েছে পাঁচটি পরিবেশবান্ধব ই-কার।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রুয়ার সভাপতি রফিকুল ইসলাম খান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সালেহ্ হাসান নকীব।
ই-কারগুলো উদ্বোধন করে রুয়ার সভাপতি রফিকুল ইসলাম খান বলেন, ‘প্রথমে পাঁচটি হলেও আমরা পর্যায়ক্রমে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ করে এর পরিমাণ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করবো। পাশাপাশি আমাদের পরিকল্পনা আছে—গরিব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা যায় কি-না। এ কাজটিও আমরা খুব দ্রুতই শুরু করবো। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে রুয়া সবসময় পাশে থাকবে।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সালেহ্ হাসান নকীব বলেন, ‘অনেক চড়াই–উতরাইয়ের পর ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত রুয়া আমরা পেয়েছি। আমি খুবই খুশি যে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণ এবং প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।’
ফাইন্যান্স বিভাগের শিক্ষার্থী আবু রেজা বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার্থীরা যাতায়াত সমস্যায় ভুগছেন। রিকশায় চলাচলের ক্ষেত্রে নারী শিক্ষার্থীদের হয়রানির শিকার হতে হয়। রিকশাচালকদের অতিরিক্ত ভাড়াও ছিল নিয়মিত অভিযোগ। ই-কার চালু হওয়ায় আমাদের ভোগান্তি কমবে।’
রাকসুর ভিপি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ বলেন, ‘আমাদের ইশতেহার ছিল পরিবহন ব্যবস্থাকে সহজীকরণ করা। রুয়া আজ সেটি বাস্তবায়ন করেছে। আশা করি এই পদক্ষেপের ফলে শিক্ষার্থীদের হ্যাসেল অনেকটাই কমবে।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি রুট—কাজলা গেট, বিনোদপুর গেট, রহমতুন্নেসা হল, আমীর আলী হল এবং চারুকলা অনুষদ থেকে প্রশাসন ভবনের সামনে পর্যন্ত নির্ধারিত স্টপেজে মাত্র পাঁচ টাকা ভাড়ায় চলবে এই ই-কার সেবা।
মনির হোসেন মাহিন/এসআর/এমএস