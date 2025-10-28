রাকসু ভিপি জাহিদ
পোশাক নিয়ে কটাক্ষ করে বাংলাদেশে আর রাজনীতি চলবে না
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নব নির্বাচিত ভিপি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ বলেছেন, পোশাক নিয়ে কটাক্ষ করে বাংলাদেশে আর রাজনীতি চলবে না। যারা কটাক্ষ করে তাদের বিরুদ্ধে শুধু শিক্ষার্থীরা নয়, দেশের সব মানুষ প্রতিবাদ জানাবে।
মঙ্গলবার ( ২৮ অক্টোবর) বিকেলে নীলফামারী সদরের কচুকাটা ইউনিয়নের দোনদরী দাখিল মাদ্রাসা মাঠে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি।
এ সময় তিনি বলেন, হিজাব নিকাব নিয়ে আর কেউ কটাক্ষ না করুক, দল মত নির্বিশেষে সবাই নিজের মত প্রকাশের স্বাধীনতা পাক। কোনোপ্রকার অশ্লীলতা, বেহায়াপনা এবং অপসংস্কৃতি যে এ দেশে জায়গা না পায় সেটা আমরা সবাই মিলে খেয়াল রাখবো।
মোস্তাকুর রহমান জাহিদ বলেছেন, সারাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবির প্যানেলের যে জয় সেটি অত্যন্ত আনন্দের। সেখানে হিজাব-নিকাব পরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের নারী শিক্ষার্থীরা নির্বাচিত হয়েছেন। নারী শিক্ষার্থীদের কটাক্ষ করে বাংলাদেশে আর কোনো রাজনীতি চলবে না। সেটা সবাই বুঝে গেছেন।
সম্প্রতি অনুষ্ঠিত রাকসু নির্বাচনে ২৩টি পদের মধ্যে ২০টি পদে ছাত্রশিবির ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোটের’ প্রার্থীরা জয়ী হয়। নির্বাচনে ভিপি পদে বিপুল ভোটে জয়ী হন নীলফামারীর মোস্তাকুর রহমান জাহিদ। গত রোববার শপথ গ্রহণ শেষে তিনি মঙ্গলবার নীলফামারীর সদর উপজেলার কচুকাটা ইউনিয়নের দক্ষিণ দোনদরী গ্রামের নিজ বাড়িতে আসেন। সেখানে স্থানীয় স্টার স্পোর্টিং ক্লাবের আয়োজনে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ জামায়েত ইসলামী নীলফামারী জেলা শাখার আমির অধ্যক্ষ আব্দুর সাত্তার, জামায়াতে ইসলামীর সহ-সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট আল ফারুক আব্দুল লতিফসহ জামায়াতে বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী ও এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন।
আমিরুল হক/কেএইচকে/এএসএম