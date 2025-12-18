  2. ক্যাম্পাস

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক রাবি
প্রকাশিত: ০৯:৪৩ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
রাবির হল সংসদের ফান্ড-আসবাবপত্র বুঝিয়ে দিতে ৩ দিনের আল্টিমেটাম

আগামী ৩ দিনের মধ্যে হল সংসদ কার্যালয়ের আসবাবপত্র ও বিগত ৩৫ বছরের ফান্ডের হিসাব বুঝিয়ে দিতে প্রাধ্যক্ষ পরিষদের আহ্বায়ককে আল্টিমেটাম দিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭টি হল সংসদের নেতারা।

বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) বিকেলে প্রাধ্যক্ষ পরিষদের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. আশিয়ারা খাতুনের কাছে ১৭টি হল সংসদের ভিপিদের স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

স্মারকলিপি জমা দিয়ে শহীদ হবিবুর রহমান হলের ভিপি আহমেদ আহসানউল্লাহ ফারহান বলেন, ‘আজ রাকসু নির্বাচনের দুই মাস পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু এখনো কোনো হল সংসদকেই তাদের রুমের আসবাবপত্র বুঝিয়ে দেওয়া হয়নি। কথা বললেই হল প্রভোস্টরা নানা অজুহাতে বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছেন। দীর্ঘ ৩৫ বছরের ফান্ডের হিসাব বুঝিয়ে দেওয়ারও কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। আজ দ্বিতীয়বারের মতো আমরা বিভিন্ন হলের ভিপিরা প্রাধ্যক্ষ পরিষদের আহ্বায়কের কাছে যাই। ম্যামের সঙ্গে কথা বলে সর্বশেষ রবিবার পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। তিনি আমাদের আশ্বস্ত করেছেন।’

এরপরও দাবি বাস্তবায়ন না হলে সর্বশেষ উপায় হিসেবে প্রভোস্ট রুমগুলোর সব চেয়ার-টেবিল হল সংসদের রুমে নিয়ে আসা হবে বলেও মন্তব্য করেন হল সংসদের এই ভিপি। তিনি বলেন, ‘কিছু কিছু প্রভোস্ট হল সংসদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে চরম অসহযোগিতা করছেন। শপথ নেওয়ার পর দেড় মাস ধরে আমরা অনেক কষ্টে বিষয়গুলো সহ্য করেছি। কিন্তু আর এক মুহূর্তের জন্যও আমাদের অধিকার নিয়ে টালবাহানা মেনে নেওয়া হবে না। শিক্ষার্থীরা আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করেছে। তাদের অধিকার আদায়ে যা যা করা প্রয়োজন, এখন থেকে সবই করা হবে।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রাধ্যক্ষ পরিষদের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. আশিয়ারা খাতুন বলেন, ‘আমরা নিয়মিত কাজ করে যাওয়ার চেষ্টা করছি। আজ হল সংসদের ভিপিরা যে স্মারকলিপি দিয়েছে, তার প্রেক্ষিতে আমি ডিএ স্যারের সঙ্গে কথা বলেছি। সার্বিক বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আগামীকাল সকাল ৯টায় প্রাধ্যক্ষ পরিষদের একটি সভা ডাকা হয়েছে।’


মনির হোসেন মাহিন/কেএইচকে

