স্বাস্থ্য

০৪:০৩ পিএম, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বুধবার

দুর্নীতি ও সিন্ডিকেটের বিষয়ে কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়েছেন নবনিযুক্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন (বকুল)। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে দুর্নীতি ও কোনো সিন্ডিকেট থাকতে পারবে না...

আইন-আদালত

১১:৪০ এএম, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, মঙ্গলবার

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় জাতীয় পার্টির নেতা ও যশোর-৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাওলানা সাখাওয়াত...

