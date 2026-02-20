স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে দুর্নীতি-সিন্ডিকেট থাকতে পারবে না০৪:০৩ পিএম, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বুধবার
দুর্নীতি ও সিন্ডিকেটের বিষয়ে কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়েছেন নবনিযুক্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন (বকুল)। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে দুর্নীতি ও কোনো সিন্ডিকেট থাকতে পারবে না...
‘বাবাকে গুলি করে হত্যা করে সাখাওয়াত’১১:৪০ এএম, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, মঙ্গলবার
একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় জাতীয় পার্টির নেতা ও যশোর-৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাওলানা সাখাওয়াত...