টেকনাফ সীমান্তে নজরদারিতে অত্যাধুনিক নৌযান-ড্রোন
০৫:৫৭ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রোববার

কক্সবাজারের টেকনাফ সীমান্তে মিয়ানমার থেকে মাদক, অস্ত্র ও অনুপ্রবেশ ঠেকাতে নজিরবিহীন নজরদারি চালাচ্ছে বর্ডার গার্ড (বিজিবি)। সীমান্ত সুরক্ষায় যুক্ত হয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সার্ভিলেন্স রাডার, ড্রোন ও থার্মাল ক্যামেরা...

হবিগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশকালে আরও পাঁচজন আটক
০৩:৩৩ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রোববার

হবিগঞ্জের চুনারুঘাট দিয়ে ভারতে প্রবেশকালে আরও পাঁচজনকে আটক করেছে বিজিবি। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) রাতে উপজেলার গুইবিল সীমান্ত থেকে তাদের আটক করা হয়...

দর্শনা সীমান্ত দিয়ে একই পরিবারের ৪ জনকে ফেরত
১০:৪৫ এএম, ১৭ জানুয়ারি ২০১৬, রোববার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা জয়নগর চেকপোস্ট সীমান্ত দিয়ে একই পরিবারের ২ শিশুসহ ৪ জনকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ’র (বিজিবি) কাছে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

সীমান্তে হত্যা ও মানবপাচার প্রতিরোধে বিজিবি শক্ত অবস্থানে
১১:৩৬ এএম, ১৩ জানুয়ারি ২০১৬, বুধবার

বিজিবির উত্তর পশ্চিম রংপুর রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আনোয়ার শফিক এনডিসি, পিএসসি বলেছেন, সীমান্তে হত্যা, মানবপাচার...

ঠাকুরগাঁও সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে গরু ব্যবসায়ী নিহত
০৪:৫৫ এএম, ২২ ডিসেম্বর ২০১৫, মঙ্গলবার

ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর উপজেলার বশালগাঁও সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে এক বাংলাদেশি গরু ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন...

সীমান্ত সম্পর্ক উন্নয়নে লিয়াজো অফিস হচ্ছে
০৯:৫৭ এএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০১৫, রোববার

সীমান্তবর্তী দেশ ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য আদান প্রদানে সীমান্ত এলাকায় গঠন করা হচ্ছে লিয়াজো অফিস।

সীমান্ত সম্মেলনে গুরুত্ব পাবে হত্যা, মাদক ও ফেলানি ইস্যু
০৯:২১ এএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০১৫, রোববার

বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে আগামী ২২ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে যাচ্ছে সীমান্ত সম্মেলন। ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে।

