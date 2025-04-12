টেকনাফ সীমান্তে নজরদারিতে অত্যাধুনিক নৌযান-ড্রোন০৫:৫৭ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রোববার
কক্সবাজারের টেকনাফ সীমান্তে মিয়ানমার থেকে মাদক, অস্ত্র ও অনুপ্রবেশ ঠেকাতে নজিরবিহীন নজরদারি চালাচ্ছে বর্ডার গার্ড (বিজিবি)। সীমান্ত সুরক্ষায় যুক্ত হয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সার্ভিলেন্স রাডার, ড্রোন ও থার্মাল ক্যামেরা...
হবিগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশকালে আরও পাঁচজন আটক০৩:৩৩ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রোববার
হবিগঞ্জের চুনারুঘাট দিয়ে ভারতে প্রবেশকালে আরও পাঁচজনকে আটক করেছে বিজিবি। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) রাতে উপজেলার গুইবিল সীমান্ত থেকে তাদের আটক করা হয়...
দর্শনা সীমান্ত দিয়ে একই পরিবারের ৪ জনকে ফেরত১০:৪৫ এএম, ১৭ জানুয়ারি ২০১৬, রোববার
চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা জয়নগর চেকপোস্ট সীমান্ত দিয়ে একই পরিবারের ২ শিশুসহ ৪ জনকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ’র (বিজিবি) কাছে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।
সীমান্তে হত্যা ও মানবপাচার প্রতিরোধে বিজিবি শক্ত অবস্থানে১১:৩৬ এএম, ১৩ জানুয়ারি ২০১৬, বুধবার
বিজিবির উত্তর পশ্চিম রংপুর রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আনোয়ার শফিক এনডিসি, পিএসসি বলেছেন, সীমান্তে হত্যা, মানবপাচার...
ঠাকুরগাঁও সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে গরু ব্যবসায়ী নিহত০৪:৫৫ এএম, ২২ ডিসেম্বর ২০১৫, মঙ্গলবার
ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর উপজেলার বশালগাঁও সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে এক বাংলাদেশি গরু ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন...
সীমান্ত সম্পর্ক উন্নয়নে লিয়াজো অফিস হচ্ছে০৯:৫৭ এএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০১৫, রোববার
সীমান্তবর্তী দেশ ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য আদান প্রদানে সীমান্ত এলাকায় গঠন করা হচ্ছে লিয়াজো অফিস।
সীমান্ত সম্মেলনে গুরুত্ব পাবে হত্যা, মাদক ও ফেলানি ইস্যু০৯:২১ এএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০১৫, রোববার
বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে আগামী ২২ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে যাচ্ছে সীমান্ত সম্মেলন। ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে।