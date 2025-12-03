  2. দেশজুড়ে

বেনাপোলে চোরাইপণ্যসহ ভারতীয় যুবক আটক

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বেনাপোল
প্রকাশিত: ০৪:৩১ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
বেনাপোলে চোরাইপণ্যসহ ভারতীয় যুবক আটক

যশোরের বেনাপোল সীমান্তে মাদক ও চোরাইপণ্যসহ ইব্রাহিম আলী (২৩) নামে এক ভারতীয় পাসপোর্টযাত্রীকে আটক করেছে বিজিবি।

বুধবার (৩ ডিসেম্বর) সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন যশোর ৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল সাইফুল্লাহ্ সিদ্দিকী।

ইব্রাহিম আলী ভারতের কলকাতার খিদিরপুর থানার ইকবালপুর এলাকার আবু তাহেরের ছেলে।

লে. কর্নেল সাইফুল্লাহ্ সিদ্দিকী বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সকালে বিজিবির একটি দল চোরাচালানবিরোধী অভিযান চালায়। এ সময় বেনাপোল চেকপোস্ট ও কাশিপুর বিওপি সীমান্ত এলাকা থেকে ভারতীয় উইন্সেরেক্স কফ সিরাপ, শাড়ি, থ্রি-পিস, শাল-চাদর, পোশাক সামগ্রী, ঘড়ি, কীটনাশক ও কসমেটিকস জব্দ করে। এ সময় ভারতীয় পাসপোর্টযাত্রী ইব্রাহিম আলীকে আটক করা হয়। জব্দ মালামালের মূল্য ৯ লাখ ৯০ হাজার ৪৫ টাকা। আটক আসামিকে বেনাপোল পোর্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।’

মো. জামাল হোসেন/আরএইচ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।