ঝিনাইদহ সীমান্ত

অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা, নারী শিশুসহ আটক ৯

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:৪৮ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে অভিযান চালিয়ে নারী শিশুসহ ৯ বাংলাদেশিকে আটক করেছে বিজিবি। তারা অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বিকালে মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক মুন্সি ইমদাদুর রহমানের পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজিবি জানায়, বুধবার বিকালে বাঘাডাঙ্গা ও খোসালপুর বিওপির পৃথক অভিযানে ৭ বাংলাদেশিকে আটক করে বিজিবি। আটকের মধ্যে দুজন নারী ও একজন শিশু। এছাড়া বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৪টায় বাঘাডাঙ্গা বিওপির অন্য এক অভিযানে দুজনকে আটক করা হয়। আটকরা অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন।

আটক নারী ও শিশুদের যশোর জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ার সেন্টারে পাঠানো হয়েছে। পুরুষদের মহেশপুর থানায় সোপর্দ করেছে বিজিবি।

মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম বলেন, মামলার মাধ্যমে আটকদের আদালতে সোপর্দ করা হবে।

