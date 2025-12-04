ঝিনাইদহ সীমান্ত
অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা, নারী শিশুসহ আটক ৯
ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে অভিযান চালিয়ে নারী শিশুসহ ৯ বাংলাদেশিকে আটক করেছে বিজিবি। তারা অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বিকালে মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক মুন্সি ইমদাদুর রহমানের পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজিবি জানায়, বুধবার বিকালে বাঘাডাঙ্গা ও খোসালপুর বিওপির পৃথক অভিযানে ৭ বাংলাদেশিকে আটক করে বিজিবি। আটকের মধ্যে দুজন নারী ও একজন শিশু। এছাড়া বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৪টায় বাঘাডাঙ্গা বিওপির অন্য এক অভিযানে দুজনকে আটক করা হয়। আটকরা অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন।
আটক নারী ও শিশুদের যশোর জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ার সেন্টারে পাঠানো হয়েছে। পুরুষদের মহেশপুর থানায় সোপর্দ করেছে বিজিবি।
মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম বলেন, মামলার মাধ্যমে আটকদের আদালতে সোপর্দ করা হবে।
এম শাহজাহান/কেএইচকে/জেআইএম