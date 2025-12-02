সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ১৬ লাখ টাকার ভারতীয় পণ্য জব্দ

সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ১৬ লাখ টাকার ভারতীয় পণ্য জব্দ
গারো পাহাড়ের শেরপুর ও ময়মনসিংহ সীমান্তে অভিযান চালিয়ে প্রায় ১৬ লাখ টাকার ভারতীয় পণ্য জব্দ করেছে বিজিবি। এসময় একজনকে আটক করা হয়।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) বিকেলে ময়মনসিংহের ৩৯ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মেহেদী হাসান পিপিএম এসব তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি জানান, শেরপুরের নালিতাবাড়ীর বুরুঙ্গা পোড়াবাড়ী, ঝিনাইগাতীর সন্ধ্যাকুড়া এলাকায় মঙ্গলবার ভোরে অভিযান পরিচালনা করে বিজিবি। পৃথক অভিযানে সন্ধ্যাকুড়া গ্রামের মৃত শাহাজাহানের ছেলে সাদ্দাম হোসেনকে (৩৮) ৩৬৯ বোতল ভারতীয় মদ ও ২টি মোবাইল ফোনসহ গ্রেফতার করা হয়।
পৃথক আরেক অভিযানে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার ডুমনিকুড়া এবং বান্দরকাটায় বিপুল পরিমাণ ভারতীয় নেভিয়া সফট ক্রিম, পন্ডস, ফেসওয়াশ এবং কমলা ফল জব্দ করে বিজিবি। অভিযানে জব্দকৃত ভারতীয় মদ ও চোরাচালানি মালামালের আনুমানিক বাজার মূল্য ১৫ লাখ ৮১ হাজার ৪০০ শত টাকা।
লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মেহেদী হাসান আরও জানান, শেরপুর ও ময়মনসিংহ জেলার আন্তর্জাতিক সীমানা রক্ষা ও সীমান্তে মাদক, চোরাচালানি মালামাল ও অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে বিজিবি কঠোরতা নীতি অনুসরণ করছে। বিজিবির এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে।
মো. নাঈম ইসলাম/কেএইচকে