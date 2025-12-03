উ. কোরিয়ার কাছে ক্ষমা চাইবে দ. কোরিয়া?

উ. কোরিয়ার কাছে ক্ষমা চাইবে দ. কোরিয়া?
সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টিতে প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য উত্তর কোরিয়ার কাছে ক্ষমা চাওয়ার কথা ভাবছে দক্ষিণ কোরিয়া । বিতর্কিত কর্মকাণ্ড ঘটানোর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত বলে মনে করেন দক্ষিণ কোরিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট লি জে মিয়ং।
প্রেসিডেন্ট লি জে মিয়ং বলেছেন, তার পূর্বসূরী ইয়োন সুক-ইয়োল দ্বারা কিছু বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর ফলে ৩৮ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ বরাবর কোরীয় সীমান্তে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।
দক্ষিণ কোরিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইয়োন সুক-ইয়োলের বিরুদ্ধে সীমান্তে বেলুন ওড়ানো এবং প্রচারণামূলক লিফলেট বহনকারী ড্রোন ওড়ানোর অভিযোগ আনা হয়েছে।
লি বলেন, তিনি চাইবেন ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। তবে এটি প্রকাশ করতে গিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক বা সমর্থক হিসেবে অভিযোগ তৈরি হতে পারে তাই তিনি কিছুটা দ্বিধান্বিত।
উত্তর কোরিয়া অভিযোগ করেছে, অক্টোবর ২০২৪–এ তিনবার তাদের রাজধানী পিয়ংইয়াংয়ের উপরে প্রচারণামূলক লিফলেট ফেলার জন্য ড্রোন উড়ানো হয়েছে।
লি জে মিয়ং প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকেই পিয়ংইয়াংয়ের সঙ্গে সংলাপের চেষ্টা করেছেন। তবে পূর্ববর্তী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য এই প্রস্তাবগুলোর প্রতি কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন।
লি আরও উল্লেখ করেছেন, এ ক্ষমা প্রার্থনা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নিয়মিত সামরিক মহড়া স্থগিত করে উত্তেজনা হ্রাস এবং উত্তর কোরিয়াকে সংলাপে ফেরানোর একটি উপায় হতে পারে।
সূত্র : আল-জাজিরা
কেএম