দেরিতে টিকাদান কার্যক্রম উদ্বোধন করে ক্ষমা চাইলেন এমপি০৯:০৩ পিএম, ০৫ এপ্রিল ২০২৬, রোববার
দেশজুড়ে ছোঁয়াচে রোগ হামের প্রাদুর্ভাব আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় ময়মনসিংহে শুরু হয়েছে বিশেষ টিকাদান কর্মসূচি। তবে নির্ধারিত সময়ের ১ ঘণ্টা পর টিকাদান কার্যক্রম...
তিন সপ্তাহে হামের উপসর্গ নিয়ে ১১৭ জনের মৃত্যু০৮:২৪ পিএম, ০৫ এপ্রিল ২০২৬, রোববার
দেশে গত তিন সপ্তাহে হাম রোগে আক্রান্ত সন্দেহে ১১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে ১১৩ জনের মধ্যে ল্যাবরেটরি পরীক্ষায়...
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হাম-রুবেলা প্রতিরোধে অন্তর্বর্তী সরকার অমনোযোগী ছিল০৭:৪৪ পিএম, ০৫ এপ্রিল ২০২৬, রোববার
ব্যর্থতা কিংবা যে কোনো কারণেই হাম-রুবেলা প্রতিরোধে প্রচারণা এবং নিয়ন্ত্রণে অন্তর্বর্তী সরকার অমনোযোগী ছিল বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ...
স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর বিচক্ষণতায় টিকা কর্মসূচি এগিয়ে আনতে পেরেছি০৬:০৬ পিএম, ০৫ এপ্রিল ২০২৬, রোববার
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের গতিশীল নেতৃত্ব ও বিচক্ষণতায় টিকাদান কর্মসূচি অনেকটা এগিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন...
স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার০১:৪৮ পিএম, ০৫ এপ্রিল ২০২৬, রোববার
প্রথম পর্যায়ে দেশের ১৮টি জেলার ৩০টি উপজেলায় টিকাদান শুরু হয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যেই ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশালসহ অন্যান্য সিটি করপোরেশনেও এই কর্মসূচি শুরু হবে...
রংপুর বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ৭ রোগী০১:৪৫ পিএম, ০৫ এপ্রিল ২০২৬, রোববার
গত ২৪ ঘণ্টায় রংপুর বিভাগে হামের উপসর্গ থাকা সাতজন রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এরমধ্যে দিনাজপুর জেলার তিনজন ও পঞ্চগড় জেলায় চারজন...
সিলেটে হামের টিকার দ্বিতীয় ডোজ থেকে বঞ্চিত হাজারো শিশু০১:০৬ পিএম, ০৫ এপ্রিল ২০২৬, রোববার
সিলেটে নিয়মিত হাম-রুবেলা (এমআর) টিকাদান কার্যক্রম চললেও তদারকির ঘাটতি ও সচেতনতার অভাবে প্রতিবছরই হাজারো শিশু দ্বিতীয়....
রামেক হাসপাতালে হাম উপসর্গে আরও দুই শিশুর মৃত্যু১২:০৯ পিএম, ০৫ এপ্রিল ২০২৬, রোববার
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে আজও হামের উপসর্গ নিয়ে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও হাম সাসপেক্টেড হয়ে...
ময়মনসিংহ মেডিকেলে হামের লক্ষণ নিয়ে ভর্তি আরও ১৯ শিশু১২:০৫ পিএম, ০৫ এপ্রিল ২০২৬, রোববার
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে হামের লক্ষণ নিয়ে শিশু ভর্তি বাড়ছেই। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আরও ১৯ শিশু হাসপাতালের...
গাজীপুর হাম-রুবেলা টিকাদান কর্মসূচি উদ্বোধন করলেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী১২:০১ পিএম, ০৫ এপ্রিল ২০২৬, রোববার
গাজীপুর সদরে হাম-রুবেলা প্রতিরোধে জরুরি টিকাদান কর্মসূচি উদ্বোধন করেছেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. এম এ মুহিত। রোববার...
আজকের আলোচিত ছবি: ৩১ মার্চ ২০২৬১২:৫৯ পিএম, ৩১ মার্চ ২০২৬, মঙ্গলবার
দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতি মুহূর্তে ঘটছে কত রকম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সেসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছে আজকের আলোচিত ছবি।