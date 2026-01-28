  2. কৃষি ও প্রকৃতি

নারায়ণগঞ্জে সরিষার বাম্পার ফলনের আশা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১২:৪৬ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
নারায়ণগঞ্জে সরিষার বাম্পার ফলন, ছবি: জাগো নিউজ

প্রকৃতিজুড়ে বইছে শীতের হাওয়া। এরই মধ্যে সরিষার হলুদ ফুলে ছেয়ে গেছে এলাকা। এমন চোখ জুড়ানো হলুদের মেলা প্রকৃতিকে সাজিয়েছে অপরূপ সাজে। এক ফুল থেকে আরেক ফুলে গুনগুন করে মধু আহরণে ভিড় করছে মৌমাছিরা।

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার, বন্দর ও সোনারগাঁ এলাকায় সরিষা ফুলের এমনই নয়নাভিরাম দৃশ্যের দেখা মেলে। সেইসঙ্গে কৃষকেরাও এবার ভালো ফলনের সম্ভাবনা দেখছেন। যদি প্রকৃতি বিরূপ আচরণ না করে তাহলে এবার বাম্পার ফলনের আশা চাষিদের।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বলছে, নারায়ণগঞ্জ জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সরিষা চাষ হয়ে থাকে আড়াইহাজার, সোনারগাঁ ও রূপগঞ্জ উপজেলায়। আড়াইহাজারের বিশনন্দী ইউনিয়নের রামচন্দ্রদীর এলাকার কৃষক আজগর আলী বলেন, ‌‘গত বছর অল্প কিছু জমিতে সরিষা চাষ করেছিলাম। এবার প্রায় ২ বিঘা জমিতে চাষ করেছি। এবার ভালো ফলনের সম্ভাবনা আছে।’

কবির হোসেন নামে এক কৃষক বলেন, ‘আমি দেড়শ কাঠা জমিতে সরিষা চাষ করেছি। এখন পর্যন্ত ভালো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে এবার অনেক লাভবান হতে পারবো। বলা যায়, এ বছর বাম্পার ফলন হবে সরিষার।’

বন্দরের সাবদী এলাকার তোফাজ্জল হোসেন বলেন, ‘জমি বর্গা নিয়ে সরিষার চাষ করেছিলাম। আশা করা যাচ্ছে এবার বেশ ভালো লাভবান হতে পারবো। পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলেই ভালো ফলন হবে।’

আড়াইহাজর উপজেলা কৃষি অফিসার মো. রাসেল মিয়া বলেন, ‘এবার সরিষার চাষ ভালো হয়েছে। আড়াইহাজারে ৩ হাজার ৬৮০ একর জমিতে সরিষা চাষ করা হয়েছে। অন্য বছরের তুলনায় এ বছর সরিষার চাষ বাড়ছে।’

নারায়ণগঞ্জ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আ. জা. মু. আহসান শহীদ সরকার বলেন, ‘নারায়ণগঞ্জের প্রায় সব জায়গায় সরিষার চাষ করা হয়। তবে বেশি চাষ করা হয় রূপগঞ্জ আর আড়াইহাজারে। এবার নারায়ণগঞ্জে ২ হাজার ৭১৬ হেক্টর জমিতে চাষ করা হয়েছে।’

মোবাশ্বির শ্রাবণ/এসইউ

